أقيمت في شهر رمضان المبارك.. محافظ بيشة يكرم مبادرة أهل الإبل

كرّم محافظ بيشة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد مساء أمس مبادرة أهل الإبل التي أقيمت في شهر رمضان المبارك، وبفضل الله تميزت ضمن أفضل المبادرات على مستوى المحافظة في مسارها التي تم ترشيحها حيث فازت محافظة بيشة بالمركز الخامس على مستوى منطقة عسير في أجاويد 2.
حيث أطلقها محافظ بيشة في رمضان، والتي تأتي ضمن مبادرة أجاويد 2، متزامنةً مع عام الإبل 2024 الذي أعلنته وزارة الثقافة، لإبراز القيمة التاريخية والاقتصادية الكبيرة للإبل.
وتأتي مبادرة أهل الإبل في محافظة بيشة ضمن المسار الثالث من مسارات مبادرة أجاويد "القوة"، الذي يهتم بتنمية العقل عبر برامج التوعية المجتمعية في المنصات المختلفة، وإقامة الأمسيات الثقافية والصالونات الأدبية، وتنظيم الأنشطة الاجتماعية الهادفة إلى رفع وعي المجتمع، إضافة إلى برامج توظيف خبرات المجتمع وأعلامه لنقل المعرفة وعرض التجربة لتحقيق الاستفادة القصوى من خبراتهم وإمكاناتهم.
وتتضمن مبادرة أهل الإبل عدداً من الزيارات للعديد من ملاك الإبل في المحافظة وتوثيق معلوماتهم وخبراتهم عن الإبل، متزامنةً مع توثيق ما يملكونه من الإبل. كما يتم استضافة أهل الإبل والشعراء والرواة في الخيمة الشعبية المعدة لذلك، لأهمية الموروث التاريخي وإيضاح أهمية الإبل بصفتها من أهم عناصر التراث الثقافي الذي أولته الدولة اهتمامها وذلك لارتباطها بحياة الشعب السعودي وتراثه، الذي يعد مصدراً من مصادر فخره واعتزازه، ويحرص أشد الحرص على بقائه حياً عبر العصور والحقب.