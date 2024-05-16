أقيمت في شهر رمضان المبارك.. محافظ بيشة يكرم مبادرة أهل الإبل

وتتضمن مبادرة أهل الإبل عدداً من الزيارات للعديد من ملاك الإبل في المحافظة وتوثيق معلوماتهم وخبراتهم عن الإبل، متزامنةً مع توثيق ما يملكونه من الإبل. كما يتم استضافة أهل الإبل والشعراء والرواة في الخيمة الشعبية المعدة لذلك، لأهمية الموروث التاريخي وإيضاح أهمية الإبل بصفتها من أهم عناصر التراث الثقافي الذي أولته الدولة اهتمامها وذلك لارتباطها بحياة الشعب السعودي وتراثه، الذي يعد مصدراً من مصادر فخره واعتزازه، ويحرص أشد الحرص على بقائه حياً عبر العصور والحقب.