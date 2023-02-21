"أبا العلا": يوم التأسيس اعتزاز بالوطن وقيادته وتاريخه الممتد لأكثر من 3 قرون

وأضاف: "يأتي‪ ‎يوم التأسيس في 22 فبراير من كل عام تشديدًا من القيادة الرشيدة على الجذور الراسخة للدولة، وارتباط المواطنين الوثيق بقيادتهم، وما تحقق من أمن واستقرار وتنمية، وبناء للإنسان حاضرًا ومستقبلاً، أدام الله عز المملكة، وحفظ الله قائدها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".