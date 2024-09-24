أمانة حفر الباطن تختتم احتفالاتها باليوم الوطني السعودي الـ 94

اختتمت أمانة محافظة حفر الباطن احتفالاتها باليوم الوطني السعودي الـ 94، حيث نظمت 28 فعاليّة في ثمانية مواقع، على مدى ثلاثة أيام؛ عكست مدى حب المواطنين لوطنهم، وارتباطهم بقيادتهم الرشيدة.
وشهدت الحدائق العامة والساحات الرئيسة في محافظة حفر الباطن وبلدياتها المرتبطة: القيصومة، والصداوي، والذيبية، والسعيرة، إقامة حفلات غنائية وطنية، وعروضًا فنية، ومسابقات ثقافية، ومعارض للصور الفوتوغرافية والتراثية.
كما تم تنظيم سوق شعبي ضخم، ضم عديد الشباب والشابات الذين عرضوا منتجاتهم اليدوية، وذلك لإضفاء نكهة تراثية على الاحتفال.
وخصصت الأمانة أركانًا تفاعلية للأطفال والشباب، تضمنت ألعابًا ومسابقات ثقافية، بهدف غرس القيم الوطنية في نفوس الناشئة، وتعريفهم بتاريخ وطنهم وإنجازاته.
وحظيت احتفالات أمانة حفر الباطن بتفاعل كبير من قِبل الجمهور، الذي عبّر عن سعادته بهذه الفعاليّات، حيث تأتي هذه الاحتفالات التي تقيمها الأمانة تجسيدًا لولائنا واعتزازنا بقيادتنا الرشيدة، وتعزيز روح المواطنة والانتماء للوطن، وغرس القيم الوطنية في نفوس الأجيال الشابة والتشديد على أهمية التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لبناء مستقبل زاهر لوطننا العزيز.