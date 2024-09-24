أمانة حفر الباطن تختتم احتفالاتها باليوم الوطني السعودي الـ 94

وحظيت احتفالات أمانة حفر الباطن بتفاعل كبير من قِبل الجمهور، الذي عبّر عن سعادته بهذه الفعاليّات، حيث تأتي هذه الاحتفالات التي تقيمها الأمانة تجسيدًا لولائنا واعتزازنا بقيادتنا الرشيدة، وتعزيز روح المواطنة والانتماء للوطن، وغرس القيم الوطنية في نفوس الأجيال الشابة والتشديد على أهمية التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لبناء مستقبل زاهر لوطننا العزيز.