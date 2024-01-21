خدمات الصحة النفسية بمجمع إرادة بجدة تدشن مبادرة التشجير

دشنت خدمات الصحة النفسية في مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات، مبادرة التشجير وتنمية المسطحات الخضراء في المجمع.
جاء ذلك بحضور نائب المشرف العام والمساعد للشؤون الفنية في المجمع د. ربيع بن إسماعيل قشقري، ومدير التدريب بالمركز الوطني للمسؤولية والدراسات رياض الزهراني.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون ما بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بهدف نشر ثقافة التشجير وزيادة الرقعة الخضراء وذلك للوصول للأهداف الأساسية للمبادرة السعودية الخضراء في تقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة تركيز الأكسجين.
وتعتبر المبادرة نهجًا استباقيًا في معالجة تأثيرات التغير المناخي والحفاظ على ثروة المملكة من المنظومات البيئية الطبيعية، وتأتي هذه المبادرة تأكيداً لاستراتيجيات الرؤية وأهمية التعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة في ظل النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية على كل الأصعدة.