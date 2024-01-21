خدمات الصحة النفسية بمجمع إرادة بجدة تدشن مبادرة التشجير

وتعتبر المبادرة نهجًا استباقيًا في معالجة تأثيرات التغير المناخي والحفاظ على ثروة المملكة من المنظومات البيئية الطبيعية، وتأتي هذه المبادرة تأكيداً لاستراتيجيات الرؤية وأهمية التعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة في ظل النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية على كل الأصعدة.