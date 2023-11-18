وكيل محافظة جدة يدشن فعاليات الملتقى الاستراتيجي السنوي لشركة مطارات جدة

دشن وكيل محافظة جدة، طراد بن فهد الشريف، مساء اليوم السبت، فعاليات الملتقى الاستراتيجي السنوي لشركة مطارات جدة والمقام بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، برعاية محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وبحضور رئيس مجلس المديرين لشركة مطارات جدة المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، وأعضاء المجلس وعدد من قيادات الشركة.