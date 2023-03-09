محافظ ظهران الجنوب يقف على مشروعات "البرّ" الخيرية

جاء ذلك برعاية محافظ ظهران الجنوب محمد بن عبدالله أبو سراح، الذي افتتح أحد المساجد التي أشرفت الجمعية عليه، ووقف على أحد المشروعات السكنية التي تستعدّ لبنائها.