محافظ ظهران الجنوب يقف على مشروعات "البرّ" الخيرية

سلمت جمعية "البر" الخيرية بظهران الجنوب، صباح اليوم الخميس؛ مفاتيح وحدتين سكنيتين، لاثنين من مستفيدي الجمعية الأكثر احتياجًا في مركز الغايل، التابع للمحافظة.
جاء ذلك برعاية محافظ ظهران الجنوب محمد بن عبدالله أبو سراح، الذي افتتح أحد المساجد التي أشرفت الجمعية عليه، ووقف على أحد المشروعات السكنية التي تستعدّ لبنائها.
فيما استعرض رئيس الجمعية حسن صالح أبوسبل، مراحل البناء والتشييد؛ حيث بلغت تكلفة المشروعات أكثر من 350 ألف ريال.
وقدّم رئيس مجلس الإدارة الشكرَ الجزيل لمحافظ ظهران الجنوب، على رعايته لهذا البرنامج الخيري، مُثمّنًا الدورَ الكبير لرجل الأعمال حسن بن حشيش الوادعي، على دعمه المستمرّ لأعمال الخير، ولشراكته المستدامة مع الجمعية.
وفي ختام البرنامج، كرّمت الجمعية رجلَ الأعمال حسن بن حشيش الوادعي، والموظف علي محمد دحمان القاضي؛ لما يقدّمانه من دعم للجمعية، جعله الله في موازين أعمالهما.