حصاد 2023م.. "أسمعك" تُجري "163" عملية جراحية وتعقد قرابة 5 آلاف جلسة تأهيلية

كشفت جمعيةُ زارعي القوقعة "أسمعك" الأولى من نوعها، عن منجزات حصيلة مبادراتها في عام 2023م، والتي أثمرت إجراء "79" عملية جراحية، بالإضافة لعقدها جلسات تأهيل قاربت 5 آلاف جلسة، استفاد منها "374" مستفيدًا في العيادات التابعة للجمعية بجميع أنحاء المملكة.
وحول هذا الموضوع قال رئيس مجلس الإدارة "نايف الوسمي" في حديثه عن أبرز الخدمات التي قدّمتها الجمعية لـ"سبق": لدينا برامج عِدة تدعم زارعي القوقعة بكافة المجالات الصحية والاجتماعية؛ منها مبادرة التوظيف، وبرنامجا: الزواج، والتدريب الجامعي، ونعمل دائمًا على ابتكار برامج ومبادرات تهتم وتُلبّي كافة احتياجاتهم بعد إجرائهم للعملية والتأهيل.
وأضاف: نستهدف في مجالات العمل بالجمعية "التأهيل السمعي واللغوي، والتثقيف الصحي، والرعاية الصحية، وتوفير قطع غيار القوقعة الإلكترونية"، كما نوفّر من خلال منصتنا الإلكترونية تسجيلَ المستفيدين الجدد، أو انضمام المتطوعين، ودعم المشاريع من خلال المتجر الرقمي.
وتابع: ساهم برنامجُ تأمين قطع الغيار لجهاز القوقعة الإلكترونية في توفير "6791" قطعة، بالإضافة إلى صيانة "69" جهازًا خارجيًّا للقوقعة الإلكترونية، ووصول مبادرة المعينات السمعية إلى "50" معينة، إلى جانب تدشين "16" عيادة لتأهيل زارعي القوقعة في الرياض ومكة والمدينة، وتسعى في الأشهر القادمة لتدشين عيادات جديدة في منطقة القصيم وتبوك والشرقية.
وأكّد "الوسمي": حصلت الجمعية مؤخرًا على شهادة الأيزو العالمية، ولديها أطباء سعوديون متخصّصون في إجراء عمليات زراعة القوقعة الإلكترونية، وبلغت نسبة نجاحها "99.99٪"، لكن الأهم هو أن زراعة القوقعة بوجه عام مشروط نجاحها بعملية التأهيل ما بعد العملية، خاصة التأهيل السمعي واللفظي والسلوكي، وهذه المرحلة تتطلّب الجهدَ والتكاتف من الأهل بالدرجة الأولى.
يُشار إلى أن جمعية زارعي القوقعة "أسمعك" تُعدُّ أول جمعية متخصّصة في هذا المجال بالمملكة العربية السعودية وقضاياهم، وحاصلة على ترخيص من المركز الوطني للقطاع غير الربحي برقم "845" وتاريخ 1438هـ، وتسعى لرعايتهم وتأهيلهم، إضافةً إلى تقديم الحلول المتكاملة وخدمة قضاياهم، إلى جانب نشر الوعي بين أفراد المجتمع بالفحص المبكر لفاقدي السمع.