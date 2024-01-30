حصاد 2023م.. "أسمعك" تُجري "163" عملية جراحية وتعقد قرابة 5 آلاف جلسة تأهيلية

وأكّد "الوسمي": حصلت الجمعية مؤخرًا على شهادة الأيزو العالمية، ولديها أطباء سعوديون متخصّصون في إجراء عمليات زراعة القوقعة الإلكترونية، وبلغت نسبة نجاحها "99.99٪"، لكن الأهم هو أن زراعة القوقعة بوجه عام مشروط نجاحها بعملية التأهيل ما بعد العملية، خاصة التأهيل السمعي واللفظي والسلوكي، وهذه المرحلة تتطلّب الجهدَ والتكاتف من الأهل بالدرجة الأولى.