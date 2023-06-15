"العلم" ونائب "الأوقاف" يُدشّنان مبنى جمعية تنمية الأفلاج

وأشاد "العقيل" بما تقدّمه جمعية الأفلاج من تنوع في أنشطة وبرامج وتجهيزات وفعاليات متنوعة تُلبّي احتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن جمعية تنمية الأفلاج هي نموذج مميّز في العمل الخيري والقطاع غير الربحي.