"العلم" ونائب "الأوقاف" يُدشّنان مبنى جمعية تنمية الأفلاج

دشّن محافظُ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، ونائبُ محافظ الهيئة العامة للأوقاف عبدالرحمن العقيّل، اليوم الخميس؛ مبنى جمعية تنمية الأفلاج، بعد تأهيله واحتضانه فرق الجمعية ومشروعاتها الاجتماعية.
وشهد تدشينُ مبنى الـ20 ألف متر مربع، حضورَ العديد من رؤساء الجمعيات الخيرية وجمعيات القطاع الثالث.
وتحدّث رئيس جمعية تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، عن تحوُّل العديد من فرق الجمعية إلى جمعيات تخصصية مستقلّة تخدم شرائح المجتمع في عدد من المجالات.
ونوّه إلى احتضان المبنى بعد تأهيله لعدد من البرامج والأنشطة ومشروعات الاستثمارات الاجتماعية، وصالات رياضية نسائية، وأندية خاصة للسيدات، ومعاهد دراسية معتمدة، وغيرها.
وثمّن "الحبشان"، في الوقت نفسه، لكل من وقف في استلام المبنى وتأهيله وتجهيزه ليكون حاضنًا لبرامج التنمية لكل شرائح المجتمع بالمحافظة.
وفي ختام حفل التدشين أجرى نائبُ محافظ الهيئة العامة للأوقاف عبدالرحمن العقيّل، جولةً داخل المبنى وصالات الجمعية الرياضية وقاعاتها التدريبية.
وأشاد "العقيل" بما تقدّمه جمعية الأفلاج من تنوع في أنشطة وبرامج وتجهيزات وفعاليات متنوعة تُلبّي احتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن جمعية تنمية الأفلاج هي نموذج مميّز في العمل الخيري والقطاع غير الربحي.