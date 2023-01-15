قرابة 830 ألف مستفيد من خدمات الصحة العامة بالقنفذة خلال 2022م

وبلغ عدد الاستشارات الطبية 62581، والمستفيدين من الأطفال للتطعيمات الأساسية 19345؛ فيما بلغ عدد مستفيدي التوعية داخل المراكز 125127، وعدد المستفيدات من الكشف المبكر لسرطان الثدي 284903، وعدد الأفراد المسجلين لبرنامج "طبيب لكل أسرة" 134043، وعدد الطلاب والطالبات بالفحص الاستكشافي 17014، كما استفاد 295000 مستفيد من الحملات الميدانية التطوعية، كما نفّذت إدارة مكافحة نواقل المرض 900 زيارة ميدانية، وأيضًا 1260 موقعًا تم تغطيتها في الاستكشاف الحشري.