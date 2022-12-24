الرياض .."نساء المستقبل" توقع اتفاقية تعاون مع ملتقى "سيدات الفكر"

وقعت جمعية نساء المستقبل وملتقى سيدات الفكر اتفاقية تعاون ثقافية مشتركة تحت مظلة الجمعية ضمن خطط وأهداف الطرفين لتمكين المرأة السعودية ودعم مسيرتها الثقافية.
وتأتي الاتفاقية ضمن المجال الثقافي أحد المجالات التي تعمل بها الجمعية لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في الساحة الثقافية كما يعمل الملتقى على إطلاق برامج ومبادرات ثقافية تخدم المرأة في عدة مجالات.
وصرحت الدكتورة غريبة الطويهر رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الجمعية لدعم دور المرأة الثقافي على سائر المستويات، وإضافة إلى أن الجمعية تعمل من خلال برامجها على إطلاق عدة مبادرات تُسهم بشكل مباشر في تمكين المرأة ثقافيًا من خلال برنامج تبيان حيث تتطلع سعادتها في المساهمة في تشكيل منظومة الوعي والعمل على بناء إطار تعاون مشترك يتضمن كل عناصر المنظومة كون الملتقى يضم نخبة من سيدات الفكر مما سيفضي إلى التنمية المستدامة من خلال دعم المواطنة والتسامح والاحترام.
وأوضحت العنود العتيبي رئيس مجلس إدارة ملتقى سيدات الفكر أن الملتقى يسعى إلى تكامل الجهود مع كل الأطراف التي تعمل على تمكين المرأة ثقافيًا موجهةً شكرها إلى جمعية نساء المستقبل على هذه الشراكة الساعية لتحقيق الأهداف بما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030 والتي يسعى الطرفان أن تكون شراكة نوعية ذات إنتاجية ملموسة مؤكدة حرص الطرفين على بذل جميع الجهود لإنجاح هذا التعاون.