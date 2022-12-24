الرياض .."نساء المستقبل" توقع اتفاقية تعاون مع ملتقى "سيدات الفكر"

وصرحت الدكتورة غريبة الطويهر رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الجمعية لدعم دور المرأة الثقافي على سائر المستويات، وإضافة إلى أن الجمعية تعمل من خلال برامجها على إطلاق عدة مبادرات تُسهم بشكل مباشر في تمكين المرأة ثقافيًا من خلال برنامج تبيان حيث تتطلع سعادتها في المساهمة في تشكيل منظومة الوعي والعمل على بناء إطار تعاون مشترك يتضمن كل عناصر المنظومة كون الملتقى يضم نخبة من سيدات الفكر مما سيفضي إلى التنمية المستدامة من خلال دعم المواطنة والتسامح والاحترام.