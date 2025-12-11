"تعليم الطائف" ينفّذ برنامج زيارة لـ80 حارسًا ومستخدمًا وعائلاتهم

وجاء تنفيذ البرنامج تكريمًا وعرفانًا بهذه الفئة، حيث عملت الإدارة منذ وقت مبكر على توفير كافة التسهيلات، شملت وسائل النقل، وفريقًا طبيًا متخصصًا، وفريقًا تطوعيًا، وسكنًا، إضافة إلى المستلزمات الشخصية والوجبات الغذائية طوال الرحلة الإيمانية.