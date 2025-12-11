"تعليم الطائف" ينفّذ برنامج زيارة لـ80 حارسًا ومستخدمًا وعائلاتهم

في خطوة لافتة تقديرًا لجهودهم، نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، بتوجيه ومتابعة من المدير العام الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، برنامج "زيارة" لـ80 من حراس ومستخدمي المدارس والإدارة وعائلاتهم (بنين وبنات)، ممن لم يسبق لهم أداء المناسك، ومن أوشكوا على مرحلة التقاعد.
وجاء تنفيذ البرنامج تكريمًا وعرفانًا بهذه الفئة، حيث عملت الإدارة منذ وقت مبكر على توفير كافة التسهيلات، شملت وسائل النقل، وفريقًا طبيًا متخصصًا، وفريقًا تطوعيًا، وسكنًا، إضافة إلى المستلزمات الشخصية والوجبات الغذائية طوال الرحلة الإيمانية.
ويتابع الدكتور الغامدي شخصيًا سير البرنامج منذ انطلاقه من مبنى الإدارة وحتى عودة المشاركين إلى منازلهم، موجّهًا بتذليل جميع الصعوبات لضمان أداء مناسك الزيارة في أجواء من الراحة والطمأنينة.
وقدّم الغامدي شكره وتقديره للجنة "مناسك" بالإدارة على تنفيذ هذه المبادرة، ولجميع الجهات الحكومية والخاصة التي ساهمت في نجاحها، إلى جانب المتطوعين والمتطوعات، داعيًا الله أن يُثيبهم ويبارك في جهودهم.
يُذكر أن "تعليم الطائف" كان قد نفّذ في فبراير 2025 برنامج "عمرة" مشابهًا استفاد منه 100 من الحراس والمستخدمين وعائلاتهم، ممن لم يسبق لهم أداء العمرة، ومن هم على مشارف التقاعد، وذلك في إطار التقدير المستحق لجهودهم.