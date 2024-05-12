مدير مستشفى صامطة يدشن فعاليّة اليوم العالمي للتمريض.. ويكرّم المتميزين

سبق – جازان :

دشن مدير مستشفى صامطة العام بندر بن محمد علي مدخلي فعاليّة اليوم العالمي للتمريض وذلك بحضور المدير الطبي بالمستشفى الدكتور مساوى قيسي والدكتور عبدالمجيد شعبي نائب المدير الطبي ومدير إدارة الخدمات التمريضية الاختصاصي عبدالعزيز مجرشي والـتي أقامتها إدارة الخدمات التمريضية بالمستشفى لإلقاء الضـوء على أهمـية مهـنة التمـريض كأحـد الركـائز الأساسية في منظـومة خـدمات الـرعاية الصحية.

ونوه مدير المستشفى بالطـاقم التمـريضي ومـا يقـدمونه في سبـيل رعاية المـرضى مشيدًا بجهـودهم وعملـهم كونهـم الصف الأول في تقـديم الرعـاية الصحـية ودورهـم الإيجـابي في المنـشأة وقبل هـذا كـله عملـهم الإنساني النبيـل والـذي عُـرف على مـر العصور.

وكرّم "مدخلي" جمـيع المتميزين من الطـاقم التمـريضي بالمنشأة في جميع المناوبات اليومية دون استثناء وذلك تقـديرًا لجهـودهم المبـذولة وتفانيـهم الملحـوظ في سبيل تقـديم الخـدمة التمريضية بأعـلى المستويات وكسب رضا المستفيدين.

فيما أعـرب المحتـفى بهم عـن بالـغ سعـادتهم بهذه اللفـتة الكريمة معتـبرين ذلك مـن أهـم الـدوافع لبذل المـزيد في تقـديم رعـاية تمـريضية ذات جـودة عـالية لتحقـيق الأهـداف المنشـودة.

وكانت الفعاليّة قد بدأت بكلمـة مديرة إدارة الخـدمات التمريضية الاختصاصي عبدالعزيز مجرشي حيث أكد أن الهـدف الأسمى من إقـامة هذه الفعـاليّة هو الارتقاء بجـودة الخـدمات التمريضية وتحفـيز الكادر التمـريضي على مواصـلة أدائهم المتميز وتطـوير قـدراتهم في تقـديم أفضـل الخـدمات التمـريضية وتجسـيدًا لدورهم الفعّـال في تقـديم الرعـاية الصحـية للمرضى.