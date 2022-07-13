عدة مبادرات.. "خيرات" تنفذ مشروع الأضاحي للأسر المحتاجة بالرياض

نفّذت جمعية خيرات لحفظ النعمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك مشروع الأضاحي للعام 2022م، حيث تضمّن المشروع عدة مبادرات مع جهات حكومية وخاصة منها مبادرة 100 أضحية، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض وبدعم مباشر من مؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية.
وتضمّن المشروع كذلك مبادرة ثلث الأضحية التي أطلقتها أمانة منطقة الرياض مع شريكها الاستراتيجي وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتتيح للسكان إمكانية التبرع بجزء من أضاحيهم إلى الأسر المحتاجة والمسجلة لدى الجمعيات الخيرية في مدينة الرياض، حيث بلغ مجموع أوزان التبرعات 339.95 كيلو من اللحوم استفاد منها 40 أسرة.
كما تم دعم الجمعية بعدد 100 أضحية من قبل مؤسسة وقف الملوان وعدد 37 أضحية من الهيئة العامة للأوقاف بناء على وصايا الواقفين، وتم توزيعها على الأسر المستفيدة من جمعية خيرات.
واستهدف المشروع التوزيع على أكثر من 1500 أسرة مسجّلة في قوائم الجمعية في 111 حيًا سكنيًا بمدينة الرياض من خلال سيارات مبردة خاصة بالجمعية.