عدة مبادرات.. "خيرات" تنفذ مشروع الأضاحي للأسر المحتاجة بالرياض

كما تم دعم الجمعية بعدد 100 أضحية من قبل مؤسسة وقف الملوان وعدد 37 أضحية من الهيئة العامة للأوقاف بناء على وصايا الواقفين، وتم توزيعها على الأسر المستفيدة من جمعية خيرات.