275 متطوعاً لحملة التوعية بسرطان الثدي بالقنفذة والعرضيات

تواصل " صحة القنفذة " جهودها الميدانية ، بحملة التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك من خلال 13 فريقاً يعمل به 275 متطوعاً بمحافظة القنفذة والعرضيات والمراكز التابعة لها بهدف إيصال رسالة الحملة والوصول لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
وصرح مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري: نعمل على توعية المجتمع كافة والنساء خاصة من عمر 20 عاماً فما فوق عن سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر له و زيادة نسبة المفحوصات من المجتمع بأشعة الماموغرام من عمر 40- 69 عاماً والتعريف بأهمية العوامل المسببة لسرطان الثدي وكيفية تجنبها .
وقدم "العمري" شكره لجميع العاملين بهذه الحملة دون استثناء من متطوعين ومنسوبين من صحة القنفذة وكذلك شكره للبلديات بالمحافظة وأيضًا جمعية لابأس الصحية وجمعية كفى بالقنفذة.
وتابع قائلاً: الحملة مستمرة حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي وسنعمل على تحقيق المستهدف من خلال الزملاء بالميدان.