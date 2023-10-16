275 متطوعاً لحملة التوعية بسرطان الثدي بالقنفذة والعرضيات

وصرح مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري: نعمل على توعية المجتمع كافة والنساء خاصة من عمر 20 عاماً فما فوق عن سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر له و زيادة نسبة المفحوصات من المجتمع بأشعة الماموغرام من عمر 40- 69 عاماً والتعريف بأهمية العوامل المسببة لسرطان الثدي وكيفية تجنبها .