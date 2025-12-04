أمين "ARCO" يزور مركز زايد لأطفال التوحد في نواكشوط ويشيد بجهوده التأهيلية

زار أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (ARCO)، عبدالله بن سهيل المهيدلي، على رأس وفد الأمانة العامة للمنظمة العربية، مركز زايد لأطفال التوحد بنواكشوط.
ووقف "المهيدلي" ميدانيًا على سير العمل في المركز، وثمّن أداءه في رعاية وخدمة أطفال التوحد من خلال البرامج التأهيلية والترفيهية التي يطلقها بهدف تأهيلهم.
واستمع وفد المنظمة خلال الزيارة، التي رافقه فيها وفد الهلال الأحمر الموريتاني، لشرح وافٍ عن أقسام المركز وما تقدمه من خدمات، منها التدخل المبكر، وجلسات تعديل السلوك والنطق والتخاطب، والعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية العلاجية، والتشخيص، والرعاية الطبيعية الموازية، وتدريب الطواقم الوطنية المعنية بتقديم هذه الخدمات.