أمين "ARCO" يزور مركز زايد لأطفال التوحد في نواكشوط ويشيد بجهوده التأهيلية

واستمع وفد المنظمة خلال الزيارة، التي رافقه فيها وفد الهلال الأحمر الموريتاني، لشرح وافٍ عن أقسام المركز وما تقدمه من خدمات، منها التدخل المبكر، وجلسات تعديل السلوك والنطق والتخاطب، والعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية العلاجية، والتشخيص، والرعاية الطبيعية الموازية، وتدريب الطواقم الوطنية المعنية بتقديم هذه الخدمات.