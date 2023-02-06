"الجلاجل" يتوّج مستشفى الملك خالد بالخرج بجائزة أداء الصحة 2022

توّج وزير الصحة م. فهد الجلاجل، اليوم الاثنين، مستشفى الملك خالد بالخرج، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، بجائزة مسار تحسين الرعاية الحرجة.
جاء التتويج خلال حفل جائزة أداء الصحة في نسختها الخامسة لعام 2022م، ضمن أكثر من 650 مشاركة على الصعيدين الوطني والدولي في مساراتها الخمسة.
حضر الحفل الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير النظام الصحي الدكتور أنور العنزي، والمدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي الأستاذ فهد الممخور.
وأشاد الرئيس التنفيذي بجهود أبطالنا في مستشفى الملك خالد بالخرج المتميزة، والتي أثمرت بحصولهم على جائزة أداء الصحة للعام 2022م، موضحًا أن هذه الجهود تأتي ضمن تحفيز الممارسات الملهمة والحلول المبتكرة نحو تحقيق الرؤية الصحية 2030.
يذكر أن "أداء الصحة" إحدى مبادرات التحول في مجال الرعاية الصحية؛ لرفع الإنتاجية وجذب الشركاء من خلال استقطاب الخبرات والممارسات الصحية من حول العالم، وشكر الممارسين ذوي الأداء المتميز، وتحفيز المنظومات الصحية والداعمة في المملكة، وخلق منصة للممارسين الصحيين لتقديم تجاربهم المميزة.