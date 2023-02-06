"الجلاجل" يتوّج مستشفى الملك خالد بالخرج بجائزة أداء الصحة 2022

وأشاد الرئيس التنفيذي بجهود أبطالنا في مستشفى الملك خالد بالخرج المتميزة، والتي أثمرت بحصولهم على جائزة أداء الصحة للعام 2022م، موضحًا أن هذه الجهود تأتي ضمن تحفيز الممارسات الملهمة والحلول المبتكرة نحو تحقيق الرؤية الصحية 2030.