"الزهايمر" تختتم برنامج "رد الجميل" وسط مشاركة عريضة وتفاعل كبير

وتضمَّن اليوم الأول للبرنامج فعاليات عدة، استُهلت بكلمات افتتاحية وترحيبية. الكلمة الأولى قدمتها الجهة الداعمة للبرنامج، ومثَّلها طلاب جامعة الأمير سلطان، تلتها كلمة ترحيبية من جمعية إكرام المسنين، قدمها نائب رئيس الجمعية حاتم الصافي، وقدمت المديرة التنفيذية للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر رنا المرعي كلمة ترحيبية، عبَّرت خلالها نيابة عن مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها عن شكر وتقدير الجمعية لإمارة منطقة الباحة، وجمعية إكرام، وجامعة الأمير سلطان، على ما قدموه من دعم وتسهيلات للجمعية، التي تصب كلها في دعم أهداف الجمعية، وتعزز من جهودها التوعوية والإرشادية والإنسانية.