"الزهايمر" تختتم برنامج "رد الجميل" وسط مشاركة عريضة وتفاعل كبير

اختتمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر خلال 24-25أغسطس 2022م، الموافق 26-27محرم 1444هـ، برنامج «رد الجميل»، وذلك بالتعاون مع الشريك الخيري «جمعية إكرام المسنين» في منطقة الباحة، وبدعم من شركة خالد أحمد الجفالي القابضة، وجامعة الأمير سلطان.
وفي التفاصيل، شهد البرنامج التوعوي والتدريبي حضورًا لافتًا وتفاعلاً كبيرًا، ومشاركة عريضة من مختلف الجهات ذات العلاقة.
ويأتي برنامج «رد الجميل»، الذي تم تنظيمه في مناطق عدة في السعودية، ضمن إطار دور التوعية والتثقيف ورفع وعي مقدمي رعاية مرضى الزهايمر خاصة، والمجتمع كافة، حرصًا من جمعية الزهايمر على دعم مرضى الزهايمر وذويهم من خلال المساهمة بالتوعية بالوسائل المتاحة كافة، بجانب التواصل مع الجمهور العام لتوعية وتعريف أفراد المجتمع بمرض الزهايمر وأعراضه، والوصول لمقدمي الرعاية في مختلف مناطق السعودية.
وتضمَّن اليوم الأول للبرنامج فعاليات عدة، استُهلت بكلمات افتتاحية وترحيبية. الكلمة الأولى قدمتها الجهة الداعمة للبرنامج، ومثَّلها طلاب جامعة الأمير سلطان، تلتها كلمة ترحيبية من جمعية إكرام المسنين، قدمها نائب رئيس الجمعية حاتم الصافي، وقدمت المديرة التنفيذية للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر رنا المرعي كلمة ترحيبية، عبَّرت خلالها نيابة عن مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها عن شكر وتقدير الجمعية لإمارة منطقة الباحة، وجمعية إكرام، وجامعة الأمير سلطان، على ما قدموه من دعم وتسهيلات للجمعية، التي تصب كلها في دعم أهداف الجمعية، وتعزز من جهودها التوعوية والإرشادية والإنسانية.
وضمن برنامج اليوم الأول قدّمت الأخصائي الأول شادية باعلي، أخصائي نفسي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومقدم ومدرب معتمد من معهد هارتفورد لتمريض المسنين في جامعة نيويورك/ كلية روري مايرز للتمريض، محاضرة تناولت خلالها التعريف بمرض الزهايمر ومراحله، وكذلك الطرق المثلي للتعامل مع مريض الزهايمر.
وتطرقت شادية باعلي إلى استراتيجية مكانيكيات الجسد لمقدم الرعاية. عقب ذلك أُقيمت حلقة نقاش، جاوبت خلالها الأخصائية شادية باعلي عن أسئلة واستفسارات الحضور.
وتضمن اليوم الثاني لبرنامج «رد الجميل» محاضرة قيّمة، قدمها الدكتور هاشم بالبيد، استشاري طب الباطنة وطب كبار السن ورئيس قسم أمراض كبار السن في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، تناول فيها محاور عدة، دارت حول أعراض مرض الزهايمر وطرق الوقاية من المرض، وكذلك التغيرات السلوكية المصاحبة لمرض الزهايمر، وكيفية التعامل مع التغيرات، وطرق العلاج، وطرق الوقاية. وأعقب ذلك حلقة نقاش، رد خلالها الدكتور بالبيد على أسئلة واستفسارات المشاركين في البرنامج.
وفي ختام أعمال برنامج «رد الجميل» تم تكريم جمعية الزهايمر نظير تقديم البرنامج لأول مرة بمنطقة الباحة. وبالمقابل تم تكريم جمعية إكرام والفِرق التطوعية إثر التطوع الصحي، وفريق بسمتهم أمل التطوعي، وفريق دعم للبحث والإنقاذ والإغاثة في منطقة الباحة.
يُذكر أن برنامج «رد الجميل»، الذي انطلق خلال عام 2017م، يستهدف تدريب وتأهيل مقدمي الرعاية بدعم من الجهات الإشرافية والفنية «وزارة الصحة»، والجهة الإشرافية إداريًّا وماليًّا «المركز الوطني للقطاع غير الربحي»؛ وذلك بهدف تدريب مقدمي الرعاية من خلال مدربين ذوي خبرة سابقة، ولهم باع طويل في تقديم الرعاية لذويهم من مرضى الزهايمر.
ويهدف البرنامج أيضًا إلى تدريب وتعزيز المهارات اليومية، وتقديم أهم الإرشادات الأساسية للتعامل مع مريض الزهايمر، مثل: العلاج التلطيفي، مهارات معرفة الألم، مهارات التغذية والغذاء، مهارات النظافة الشخصية، مهارات التعامل مع الأعراض العشرة واستراتيجية مكانيكيات الجسد لمقدم الرعاية.