جمعية ضياء لرعاية المكفوفين بمنطقة عسير تعقد شراكة مجتمعية مع تعليم ظهران الجنوب

وبيَّن "الوادعي" أن ذلك يأتي ضمن الشراكات المجتمعية التي تعقدها الجمعية بالمنطقة مع الجهات الحكومية والأهلية، للإسهام في تحقيق نجاحات متبادلة وتطوير ودعم مبادراتها الخاصة برؤية المملكة 2030 وتعزيزًا للشراكة المجتمعية.