جمعية ضياء لرعاية المكفوفين بمنطقة عسير تعقد شراكة مجتمعية مع تعليم ظهران الجنوب

وقَّعت جمعية ضياء لرعاية المكفوفين بمنطقة عسير، عقد شراكة مجتمعية مع إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، حيث وقع الاتفاقية المدير التنفيذي للجمعية المهندس عبدالله الوادعي ومدير إدارة التعليم طارق علي فرحان، وبحضور عددٍ من القيادات التربوية.
وأوضح المدير التنفيذي لجمعية ضياء لرعاية المكفوفين بمنطقة عسير المهندس عبدالله الوادعي، أن هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق التكامل في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتعزيزًا للاستقلالية والتمكين الاجتماعي ودمج الكفيف بالمجتمع.
وبيَّن "الوادعي" أن ذلك يأتي ضمن الشراكات المجتمعية التي تعقدها الجمعية بالمنطقة مع الجهات الحكومية والأهلية، للإسهام في تحقيق نجاحات متبادلة وتطوير ودعم مبادراتها الخاصة برؤية المملكة 2030 وتعزيزًا للشراكة المجتمعية.