"بيئة الليث" تنظم ندوة إرشادية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والحيوانية “وقاء”، اليوم ندوة إرشادية بعنوان: “الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان (الوقاية والعلاج)”.
وهدفت الندوة إلى رفع مستوى الوعي لدى المربين والمهتمين بالثروة الحيوانية حول أبرز الأمراض المشتركة وطرق انتقالها، إلى جانب التعريف بسبل الوقاية والعلاج، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وحماية الثروة الحيوانية.
وشهدت الندوة حضور عدد من المزارعين والمربين، حيث قُدمت محاضرات توعوية وإرشادات عملية للتقليل من المخاطر الصحية المرتبطة بالأمراض المشتركة، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى دعم التنمية المستدامة والمحافظة على صحة الإنسان والحيوان.