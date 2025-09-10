"بيئة الليث" تنظم ندوة إرشادية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

وشهدت الندوة حضور عدد من المزارعين والمربين، حيث قُدمت محاضرات توعوية وإرشادات عملية للتقليل من المخاطر الصحية المرتبطة بالأمراض المشتركة، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى دعم التنمية المستدامة والمحافظة على صحة الإنسان والحيوان.