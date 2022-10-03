محافظ "الزلفي" يبحث استعدادات اعتمادها مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية

التقى محافظ الزلفي، مسفر بن غالب العتيبي، بمكتبه في ديوان المحافظة المشرف العام على برنامج المدن الصحية بالسعودية الدكتور محمد خاشقجي، بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين، ومنسق برنامج مدينة الزلفي الصحية أحمد العبدة ومساعدته بدرية الفرهود.
وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر الاستعدادات لاعتماد الزلفي مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية، كما استلم محافظ الزلفي تقرير الزيارة الأولية لوفد وزارة الصحة للتحقق من معايير الصحة العالمية لبرنامج مدينة الزلفي الصحية.
وفي ختام اللقاء أهدى المشرف العام لبرنامج المدن الصحية محافظ الزلفي درع برنامج المدن الصحية تقديرًا لمساندته ودعمه أهداف البرنامج. كذلك سلم محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي شهادة شكر البرنامج لمنسق مدينة الزلفي الصحية أحمد العبده تقديًرا لجهوده.
وثمن محافظ الزلفي جهود المشرف العام لبرنامج المدن الصحية وفريق عمله آملا أن تحقق الزلفي اعتماد المنظمة العالمية تحقيقا لتطلعات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، لتكون محافظة الزلفي ضمن محافظات السعودية المستهدفة للانضمام لبرنامج المدن الصحية بمشيئة الله.