محافظ "الزلفي" يبحث استعدادات اعتمادها مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية

التقى محافظ الزلفي، مسفر بن غالب العتيبي، بمكتبه في ديوان المحافظة المشرف العام على برنامج المدن الصحية بالسعودية الدكتور محمد خاشقجي، بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين، ومنسق برنامج مدينة الزلفي الصحية أحمد العبدة ومساعدته بدرية الفرهود.