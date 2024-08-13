مدير تعليم الطائف يطلق المعرض الرقمي التوعوي تحت شعار "رحلة التعليم.. مسؤولية مجتمعية"

أطلق المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد الغامدي المعرض الرقمي لقسم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي بتيرا مول، تحت شعار "رحلة التعليم.. مسؤولية مجتمعية"، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المدنية منها والعسكرية، لإبراز الجهود العملية والتي تصب في نجاح الرحلة التعليمية، بحضور المساعد للشؤون التعليمية وممثلي الجهات الحكومية ومنسوبي التعليم.
وقد عمل قسم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي من خلال المعرض الرقمي على تسليط الضوء في الأماكن العامة والتي احتضنها تيرا مول التجاري، لجميع الخدمات التي تقدم خلال رحلة التعليم للطلبة بشكل خاص ولكافة شرائح المجتمع بشكلٍ عام، والتي كان لها الأثر في تسهيل هذه الرحلة على الأجيال كلٌ بحسب الأدوار والمهمات العملية.
فقد أظهرت الجهات الأمنية الصورة المشرقة في حماية الطلبة حول الصروح التعليمية، من كافة المؤثرات السلبية التي تستهدفهم، بالإضافة إلى العملية التنظيمية المستمرة للحركة المرورية خلال ساعات الذروة عند بداية الدوام المدرسي ونهايته، وكذلك السلامة المدرسية من خلال تأكيد الدفاع المدني على تحقيق التدابير الوقائية في جميع المباني التعليمية، في حين كان للجهات الصحية الدور الكبير بالشراكة مع الصحة المدرسية في نشر ثقافة السلامة الصحية وفحص اللياقة المدرسي واستكمال التطعيمات الأساسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
كما احتوى المعرض الرقمي على جهود الإدارات والأقسام التعليمية في رحلة الطالب التعليمية، في جوانب القبول للطلبة في مرحلة رياض الأطفال والطفولة المبكرة بتوضيح كافة الإجراءات التي تسهل على أولياء الأمور اتباعها لضمان البداية الجادة في الرحلة التعليمية.
من جانبه، أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في سبيل نجاح رحلة التعليم للأجيال في كافة المراحل الدراسية، مبيناً أن المعرض الرقمي قدم رسالة مميزة في تحقيق المستهدفات التي تسعى لها الوزارة من خلال إبراز كافة الجهود التي بحول الله وقوته ستنعكس إيجاباً على الطلبة، ليصبحوا في المستقبل مؤهلين بكافة المهارات التي تجعلهم يرفعون راية الوطن خفاقة في كافة المحافل.