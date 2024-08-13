مدير تعليم الطائف يطلق المعرض الرقمي التوعوي تحت شعار "رحلة التعليم.. مسؤولية مجتمعية"

من جانبه، أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية في سبيل نجاح رحلة التعليم للأجيال في كافة المراحل الدراسية، مبيناً أن المعرض الرقمي قدم رسالة مميزة في تحقيق المستهدفات التي تسعى لها الوزارة من خلال إبراز كافة الجهود التي بحول الله وقوته ستنعكس إيجاباً على الطلبة، ليصبحوا في المستقبل مؤهلين بكافة المهارات التي تجعلهم يرفعون راية الوطن خفاقة في كافة المحافل.