أمير تبوك يطلع على تقرير حول إنجازات وأعمال فرع التجارة بالمنطقة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة، الأحد، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم بن سليمان الوباري الذي قدّم تقريرًا عن إنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة خلال الفترة الماضية مشتملاً على الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك وخدمة قطاع الأعمال في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها.
وفي التفاصيل، شدد الأمير فهد بن سلطان على الدور المهم والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك وكذلك أهمية تكثيف الجولات الرقابية ومراقبة الأسعار، وتحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال، منوهًا بدعم وحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش ورفاهيته.
وأشاد سمو أمير منطقة تبوك بجهود وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والقائمين على فرع وزارة التجارة بالمنطقة.
ومن جهة أخرى، نوه المهندس الوباري بدعم ومتابعة أمير منطقة تبوك لأعمال ونشاطات فرع التجارة بالمنطقة.