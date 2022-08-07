أمير تبوك يطلع على تقرير حول إنجازات وأعمال فرع التجارة بالمنطقة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة، الأحد، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة المهندس سالم بن سليمان الوباري الذي قدّم تقريرًا عن إنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة خلال الفترة الماضية مشتملاً على الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك وخدمة قطاع الأعمال في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها.