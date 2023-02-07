وزير الصحة يُكرم شركاء "أجواد 2023".. الأحد المقبل

يرعى وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للخدمات المجتمعية "أجواد" المهندس فهد الجلاجل، حفل تكريم شركاء "أجواد 2023"، الأحد المقبل، في قاعة الشيخ صالح الحصين بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.
وينطلق الحفل بحضور لفيف من شركاء الجمعية وداعميها وعدد من منسوبيها، بتغطية خاصة من فريق الإعلام التطوعي في هيئة الصحفيين السعوديين.
وصرّح المدير التنفيذي لجمعية "أجواد" الدكتور محمد العيسى، بأن تنظيم هذا الحفل لتكريم شركاء الجمعية منذ تأسيسها حتى الآن؛ تأكيدًا على دور داعمي "أجواد" بالمساهمة في تقديم الرعاية لمستفيديها.
وأضاف: يتضمن الحفل استعراض أبرز الأعمال والإنجازات والمبادرات التي نفذتها الجمعية التي تُعنى بتحسين جودة حياة مستفيديها، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، وإبرام عدد من الاتفاقيات والشراكات النوعية الداعمة لنشاطها وأهدافها.
كما نوه "العيسى" إلى الدعم الكبير الذي توليه الحكومة الرشيدة للقطاع غير الربحي؛ مما جعله يشهد نموًّا ملحوظًا في مختلف مجالاته انعكس على نجاح مبادراته وبرامجه النوعية والهادفة، في تقديم خدمات متميزة ترتقي إلى التطلعات وتحقيق الأهداف، وفق رؤية المملكة 2030م، التي أتاحت الفرص للقطاع غير الربحي وفتحت الآفاق أمامه للتنمية والتطوير، فأصبح حيويًّا ومؤثرًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحد أهم ركائز التنمية؛ حيث ساهم بدفع عجلة الاقتصاد ورفع نسبة الناتج المحلي؛ وهو ما نتج عنه تحقيق جودة الحياة للمستفيدين في المنظمات والجمعيات الخيرية.