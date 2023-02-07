وزير الصحة يُكرم شركاء "أجواد 2023".. الأحد المقبل

كما نوه "العيسى" إلى الدعم الكبير الذي توليه الحكومة الرشيدة للقطاع غير الربحي؛ مما جعله يشهد نموًّا ملحوظًا في مختلف مجالاته انعكس على نجاح مبادراته وبرامجه النوعية والهادفة، في تقديم خدمات متميزة ترتقي إلى التطلعات وتحقيق الأهداف، وفق رؤية المملكة 2030م، التي أتاحت الفرص للقطاع غير الربحي وفتحت الآفاق أمامه للتنمية والتطوير، فأصبح حيويًّا ومؤثرًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحد أهم ركائز التنمية؛ حيث ساهم بدفع عجلة الاقتصاد ورفع نسبة الناتج المحلي؛ وهو ما نتج عنه تحقيق جودة الحياة للمستفيدين في المنظمات والجمعيات الخيرية.