"البيئة" تعقد ورشة العمل 26 للأمن الحيوي في الاستزراع المائي بجدة

وذكر الرئيس التنفيذي للبرنامج أن مجال الأمن الحيوي من أكثر المجالات تطورًا في المملكة العربية السعودية؛ حيث تحتل مراتب متقدمة عالميًّا في تطبيق أعلى معايير الممارسات في صناعة الاستزراع المائي؛ منوهًا بأهمية الأمن الحيوي في تحسين بيئة الاستزراع المائي وحماية صحة الأسماك؛ مما ينعكس إيجابًا على جودة الأسماك وطزاجتها.