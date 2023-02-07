رئيس "أسر التوحد الخيرية" يشكر "شي إن" لدعمها 20 طفلًا

أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية "أسر التوحد الخيرية" الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، عن امتنانه للدعم الذي قدمته "شي إن" لـ20 طفلًا، تحت شعار "مدعومين بالحب".
وكانت قد تبرعت "شي إن - SHEIN"، الشركة العالمية الرائدة في التسوق الإلكتروني للأزياء والموضة وأسلوب الحياة، بمبلغ 400 ألف ريال سعودي إلى جمعية "أسر التوحد الخيرية" لتوفير برامج إعادة التأهيل والتعليم والدعم الأسري لـ20 طفلًا يعانون من اضطراب طيف التوحد في المملكة العربية السعودية.
وأشاد الأمير سعود بن عبدالعزيز بهذه الاتفاقية الناتجة عن ارتفاع مستوى الوعي والمسؤولية الاجتماعية تجاه ذوي اضطرابات طيف التوحد، قائلًا: إن برنامج التأهيل والتعليم الذي سيخضع له 20 طفلًا مصابًا بالتوحد سيكون له أثر إيجابي في تحسين حياتهم.
وتواصل جمعية "أسر التوحد الخيرية" جهودها في دعم مصابي التوحد في المملكة، وتوفر الجمعية برامجًا متنوعة لإعادة التأهيل والتعليم والدعم الأسري لـ20 طفلًا يعانون من اضطراب طيف التوحد في المملكة.
وتقدم الجمعية برنامجًا تأهيليًّا يضم من 30 لـ50 جلسة، يشمل أساليب الكلام والتواصل، وتعديل السلوك، والمناقشات الفردية المباشرة لكل مستفيد على مدار عام واحد، إلى جانب برامج الدعم المكثفة لتلبية الاحتياجات الفردية للأطفال المصابين بالتوحد، وتعزيز مستوى الشمول لهم ولأسرهم، وإتاحة فرص النمو والتطور لهم.