رئيس "أسر التوحد الخيرية" يشكر "شي إن" لدعمها 20 طفلًا

وتقدم الجمعية برنامجًا تأهيليًّا يضم من 30 لـ50 جلسة، يشمل أساليب الكلام والتواصل، وتعديل السلوك، والمناقشات الفردية المباشرة لكل مستفيد على مدار عام واحد، إلى جانب برامج الدعم المكثفة لتلبية الاحتياجات الفردية للأطفال المصابين بالتوحد، وتعزيز مستوى الشمول لهم ولأسرهم، وإتاحة فرص النمو والتطور لهم.