"العارضي": يوم التأسيس تأصيل لذكرى قيام السعودية الممتد لأكثر من 300 عام

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي أن ما تشهده المملكة العربية السعودية في هذه الأيام من ذكرى تأسيسها والممتد منذ أكثر من 300 عام هو تأصيل لماضي شامخ قامت فيه هذه البلاد المباركة على أيدي رجال عاهدوا الله على الصدق والصبر لتوحيد أركان هذه الدولة العظيمة .
وقال "العارضي": إن ما تعيشه بلادنا الغالية من أمن وأمان وازدهار ونهضة هو دليل راسخ على ثبات مبادئنا التي تستند إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل على تحقيق رؤيتنا المباركة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والتي نعيش نجاحاتها في شتى مجالات الحياة حتى أصبحنا نتربع على قيادة الدول الإسلامية والعربية. ونعد من أهم المراكز السياسية والاقتصادية في العالم، وعضوًا في مجموعة العشرين.