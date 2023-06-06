"تقنية القنفذة" تواصل حملتها المكثفة للتوعية بآثار وأضرار المخدرات

وقدم عميد الكلية الدكتور ياسين المقعدي، شكره لوحدة التوجيه والإرشاد ووحدة الصحة والسلامة المهنية وجميع منسوبي الكلية، الذين شاركوا في هذه الفعاليات، والتي تضمنت محاضرات وندوات، ومسابقات وجوائز للمتدربين، بالإضافة للمعرض التوعوي الذي نظمته الكلية، مقدرًا جهودهم في إنجاح هذه الحملة.