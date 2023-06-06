"تقنية القنفذة" تواصل حملتها المكثفة للتوعية بآثار وأضرار المخدرات

تواصل الكلية التقنية بالقنفذة، حملتها المكثفة للتوعية بآثار وأضرار المخدرات، عبر عدد من البرامج والفعاليات، ضمن خطتها المكثفة خلال الفترة من 10 إلى 17 ذي القعدة الجاري.
وتتضمن الخطة تخصيص أول عشر دقائق من كل محاضرة للتوعية بأضرار وآثار المخدرات وتفعيل خطة إعلامية لنشر مطبوعات وعروض داخل الكلية.
إضافة إلى بث رسائل إعلامية توعوية على منصات التواصل الاجتماعي، وتفعيل لوحات وشاشات العرض في الكلية برسائل توعوية.
وقدم عميد الكلية الدكتور ياسين المقعدي، شكره لوحدة التوجيه والإرشاد ووحدة الصحة والسلامة المهنية وجميع منسوبي الكلية، الذين شاركوا في هذه الفعاليات، والتي تضمنت محاضرات وندوات، ومسابقات وجوائز للمتدربين، بالإضافة للمعرض التوعوي الذي نظمته الكلية، مقدرًا جهودهم في إنجاح هذه الحملة.