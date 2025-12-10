رئيس الهلال الأحمر يزور نجران ويطّلع على جاهزية المراكز الإسعافية ومشاريع التطوير

زار رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور جلال بن محمد العويسى، والوفد المرافق له، اليوم، فرع الهيئة بمنطقة نجران، حيث كان في استقبالهم مدير عام الفرع محمد بن علي العسيري وعدد من مسؤولي الفرع.
وخلال الزيارة، اطلع الدكتور العويسى على سير العمل الإسعافي والتطوعي والمشاريع التنموية في المنطقة، كما زار مركز حي الإسكان الإسعافي ووقف على جاهزيته ومستوى الخدمات التي يقدمها ضمن منظومة المراكز الإسعافية بالمنطقة.
وتفقد رئيس الهيئة مختلف أقسام الفرع، واطلع على عرض مرئي استعرض مؤشرات الأداء وخطط العمل في المراكز، بالإضافة إلى أبرز المستجدات والتحديات، وجهود رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما شملت الزيارة جولة في المعرض المصاحب لسيارات الإسعاف، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث اطّلع على الآليات الحديثة والإمكانات التقنية المستخدمة لدعم العمل الميداني وتعزيز كفاءة الاستجابة.
من جانبه، أكد مدير عام فرع الهيئة في نجران محمد العسيري أن هذه الزيارة تعكس حرص رئيس الهيئة على متابعة أعمال الفروع، وتعزيز مسيرة التطوير، والارتقاء بالخدمات الإسعافية بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في رفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات.