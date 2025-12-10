رئيس الهلال الأحمر يزور نجران ويطّلع على جاهزية المراكز الإسعافية ومشاريع التطوير

زار رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور جلال بن محمد العويسى، والوفد المرافق له، اليوم، فرع الهيئة بمنطقة نجران، حيث كان في استقبالهم مدير عام الفرع محمد بن علي العسيري وعدد من مسؤولي الفرع.