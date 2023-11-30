"تعليم ظهران الجنوب" تكرم الطلبة المتفوقين

رعى المساعد للشؤون التعليمية في تعليم ظهران الجنوب سعيد بن سعد الوادعي، صباح اليوم الخميس، حفل تكريم المتفوقين والمتفوقات بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية من طلبة إدارة تعليم المحافظة للعام الدراسي 1444هـ.
أقيم الحفل على مسرح جمعية التنمية الأهلية، بحضور المساعد للشؤون المدرسية ومنسوبي ومنسوبات الإدارة ومديري المدارس وأولياء أمور الطلاب والطالبات المتفوقين.
وقد بدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم القرآن الكريم، فعرض مرئي عن بداية التعليم في المحافظة، تلا ذلك كلمة المساعد للشؤون التعليمية رحب فيها بالحضور الكريم، معربًا عن سعادته بهذا الحفل لأبنائنا الطلاب، مقدمًا شكره للطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم ومعلميهم على هذا الإنجاز. كما شكر القائمين على نجاح هذا الحفل.
بعد ذلك ألقى طلاب ابتدائية علب وجوة آل محضي، نشيدًا جماعيًا نال استحسان الحضور.
بعدها قدم طلاب ابتدائية عمرو بن العاص، مشاركة تربوية هادفة، ثم كلمة الطلاب المتفوقين ألقاها الطالب عبدالعزيز ناصر آل صالح، والتي عبر فيها عن بالغ شكره لإدارة التعليم على هذا التكريم، الذي سيزيد من العزيمة بتقديم النجاح، مهنئًا زملاءه الطلاب على تفوقهم، راجيًا من الله العلي القدير لهم التوفيق.
وفي ختام الحفل كرم المساعد للشؤون التعليمية والمدرسية، الطلاب والطالبات المتفوقين، مقدمًا التهنئة لهم، وراجيًا لهم المزيد من التفوق.