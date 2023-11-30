"تعليم ظهران الجنوب" تكرم الطلبة المتفوقين

وقد بدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم القرآن الكريم، فعرض مرئي عن بداية التعليم في المحافظة، تلا ذلك كلمة المساعد للشؤون التعليمية رحب فيها بالحضور الكريم، معربًا عن سعادته بهذا الحفل لأبنائنا الطلاب، مقدمًا شكره للطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم ومعلميهم على هذا الإنجاز. كما شكر القائمين على نجاح هذا الحفل.