"ابصر" يستضيف ورشة العمل الأولى لمواصفة المسؤولية الاجتماعية

وأشارت إلى أن المواصفة التي نتجت عن مذكرة التفاهم بين المواصفات السعودية و -ابصر- برعاية كريمة من أمير الشرقية، الرئيس الفخري لـ -ابصر- تهدف إلى تمكين ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز التجربة السعودية في المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في بناء كيانات مسؤولة تعتمد على مسؤولية الفرد، والاستثمار في القوى الشبابية مع التركيز على احتياجاتهم وأولوياتهم وتفعيل برامج متخصصة لهم.