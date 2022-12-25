"ابصر" يستضيف ورشة العمل الأولى لمواصفة المسؤولية الاجتماعية

استضاف مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية -ابصر-، إحدى مبادرات إمارة المنطقة الشرقية التنموية، صباح اليوم الأحد، ورشة العمل الأولى لمواصفة المسؤولية الاجتماعية– دليل الشركات SASO 2990:2022 وذلك بحضور الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود رئيسة أمناء المجلس وعددٍ من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة، وبمشاركة عددٍ من الشركات.
وشملت الورشة العديد من أوراق العمل بهدف التعريف بمتطلبات المواصفة وأهميتها ومدى إسهامها في رفع جودة وكفاءة إدارة المسؤولية الاجتماعية في الشركات.
من جهة أخرى، أوضحت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود رئيسة أُمناء "ابصر"، أن مواصفة المسؤولية الاجتماعية – دليل الشركات SASO 2990:2022 - سيُسهم في رفع أداء الشركات في المسؤولية الاجتماعية بعمل مؤسساتي يعود بالنفع على التنمية الوطنية والإسهام في الناتج المحلي ورفع أداء المؤشر السعودي لأهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن المواصفة التي نتجت عن مذكرة التفاهم بين المواصفات السعودية و -ابصر- برعاية كريمة من أمير الشرقية، الرئيس الفخري لـ -ابصر- تهدف إلى تمكين ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز التجربة السعودية في المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في بناء كيانات مسؤولة تعتمد على مسؤولية الفرد، والاستثمار في القوى الشبابية مع التركيز على احتياجاتهم وأولوياتهم وتفعيل برامج متخصصة لهم.