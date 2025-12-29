ورشة صحفيي مكة ترسم ملامح مستقبل الصحافة الذكية في ظل الثورة الرقمية

وشهدت الورشة، التي أُقيمت بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين، استعراض دراسة حديثة قدمتها الدكتورة غيداء بنت عبدالله الجويسر، الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز، كشفت عن تحولات جذرية في المشهد الإعلامي، مشيرة إلى أن السعودية والإمارات تتصدران عالميًا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 71%، متجاوزتين المعدل العالمي.

وأكدت الدراسة أن البيانات الضخمة أصبحت المحرك الأساسي للعملية الصحفية، وأن الذكاء الاصطناعي ساهم في تقليل المهام الروتينية بنسبة تصل إلى 40%، مما يفتح المجال أمام الصحفيين للإبداع في مجالات التحقيقات التفاعلية والاستقصائية، مع تطور دور الصحفي إلى محلل بيانات وقارئ للاتجاهات.

كما أشارت إلى وجود فجوة ثقة، حيث إن 63% من المؤسسات الإخبارية العربية لا تصرّح باستخدامها لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يضعف الشفافية تجاه الجمهور.

واستعرضت الورشة أبرز المعوقات التي تواجه المحتوى العربي، ومنها ارتفاع التكاليف، والقصور اللغوي للنماذج الحالية تجاه العربية، وغياب التشريعات التنظيمية والأخلاقية، داعية إلى تطوير نماذج لغوية مختصة باللغة العربية، وتحديث المناهج الجامعية لتعزيز الثقافة التقنية (AI Literacy)، وضرورة وجود مواثيق أخلاقية تضمن الشفافية والمساءلة.

كما قدمت الدكتورة الجويسر قائمة بأبرز 100 تطبيق ذكاء اصطناعي في مجالات متعددة تشمل: التصميم، المونتاج، الأمن السيبراني، التسويق، الرعاية الصحية، وإنشاء المحتوى النصي.

من جانبه، ثمّن مدير فرع الهيئة بمكة المكرمة فهد بن عبدالعزيز الإحيوي مشاركة الجويسر، مؤكدًا أن الورشة تأتي ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى مواكبة التحولات العالمية في قطاع الإعلام، كما وجّه شكره لشركة كدانة على دعمها الريادي ومساهمتها في تطوير المشاعر المقدسة.

وفي ختام الورشة، جرى تكريم الدكتورة الجويسر لمساهمتها المعرفية، إلى جانب تكريم الرئيس التنفيذي لشركة كدانة المهندس محمد بن ناصر المجماج، وتسلم الدرع بالنيابة الأستاذ فيصل الدرمحي، تقديرًا لدور الشركة في دعم الحراك الإعلامي وخدمة ضيوف الرحمن