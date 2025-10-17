جمعية رعاية الأيتام بجدة تحتفي بإنجازات الأيتام في ختام صيف 2024

نظّمت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة جدة حفلها الختامي لبرامج الصيف تحت شعار "صيفنا تمكين"، بحضور عدد من الشخصيات المجتمعية والداعمين، وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
واستعرضت الجمعية خلال الحفل أبرز البرامج التنموية التي قُدمت للأيتام هذا الصيف، وركّزت على مفاهيم الاستدامة والاستثمار الاجتماعي، وتنمية المهارات وصقل المواهب، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء جيل منتج ومؤثر.
كما شهد الحفل تكريم مجموعة من الأيتام المتميزين الذين تألقوا في البرامج التدريبية والمشاريع الصيفية، تقديرًا لإنجازاتهم الملهمة، وتحفيزًا لهم على مواصلة مسيرة التميز والاعتماد على الذات.
وأكدت إدارة الجمعية أن برنامج "صيفنا تمكين" يشكل محطة أساسية في مسار بناء قدرات الأيتام وفتح آفاق جديدة لهم في مجالات التعليم والعمل والريادة، مثنيةً على الدعم الكبير من الشركاء والمتطوعين والداعمين.
وفي ختام الحفل، أشاد الحضور بالمخرجات النوعية والقصص الملهمة التي قدّمها الأيتام، معتبرين أنها تعكس الدور الريادي للجمعية في تمكين الفئات المستفيدة واستثمار طاقاتهم لبناء مستقبل واعد.