"محافظ مرات" يرفع التهنئةَ للقيادة الرشيدة بمناسبة العيد

رفع محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ، عن نفسه وبالنيابة عن رؤساء ومديري الإدارات الحكومية والأهالي؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، وسموّ ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، وإلى وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وإلى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر وسمو نائبه.، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1444هـ.