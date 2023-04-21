"محافظ مرات" يرفع التهنئةَ للقيادة الرشيدة بمناسبة العيد

رفع محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ، عن نفسه وبالنيابة عن رؤساء ومديري الإدارات الحكومية والأهالي؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، وسموّ ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، وإلى وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وإلى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر وسمو نائبه.، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1444هـ.
ودعا آل حفيظ أن يعيد الله مناسبة العيد على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ ولاة أمر هذه البلاد وأن يمتّعهم بالصحة والعافية، ويحفظ المملكة قيادة وشعبًا، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، وكل عام والجميع بخير.