"غُروس" توقّع 10 اتفاقيات جديدة لرعاية وكفالة الأيتام بـ9 مناطق

وقّعت مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس"، مؤخرًا، عشر اتفاقيات تنفيذية جديدة؛ لدعم كفالة وتمكين وتأهيل الأيتام في مختلف المدن والمحافظات في تسع مناطق مختلفة بالمملكة.
وشملت هذه الاتفاقيات التعاون مع جمعيات "البر" الخيرية والمراكز والجمعيات المتخصصة؛ لدعم ورعاية الأيتام على مستوى المملكة؛ ومنها: "الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمدينة المنورة، وجمعية قدوة لرعاية الأيتام بمنطقة الجوف، وجمعية رعاية الأيتام بالمخواة بمنطقة الباحة، والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة "أبناء" بمنطقة القصيم، وجمعية "إخوانكم" لتمكين الأيتام بمدينة جدة في منطقة مكة المكرمة".
كما شملت الاتفاقيات جمعية "البر" الخيرية بحي الشرائع بمنطقة مكة المكرمة، وجمعية "البر" الأهلية بمحافظة قرية العليا بالمنطقة الشرقية، وجمعية "البر" الخيرية بمحافظة الريث بمنطقة جازان، وجمعية "البر" الخيرية بمحافظة المشعلية بمنطقة نجران، وجمعية "البدع" الخيرية بمنطقة تبوك.
ويأتي توقيع الاتفاقيات في إطار حرص مؤسسة "غُروس" الخيرية على تنويع أوجه الدعم والرعاية التي تقدمها للأيتام، فضلًا عن الابتكار والتجديد في شكل ونوعية المبادرات والبرامج التي توفرها لهم، بما يهدف إلى تمكينهم وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.
وأيضًا لتوفير سبل العيش الكريم لهم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة المالية والاجتماعية لهم، والانتقال بهم من مرحلة الرعوية إلى مرحلة الإنتاجية والاندماج داخل المجتمع.
يذكر أن برامج مؤسسة "غُروس" الخيرية تأتي لكفالة وتمكين وتأهيل الأيتام؛ عملًا بوصية الواقف والوالد محمد إبراهيم السبيعي -رحمه الله- في الاهتمام باليتيم وتأدية واجباته وحقوقه؛ كونه، رحمه الله، نشأ يتيمًا، ويعرف حجم معاناة اليتيم، ومدى احتياجه للدعم والرعاية النفسية والاجتماعية، ومصداقًا لقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه، يعني السبابة والوسطى". "رواه البخاري".