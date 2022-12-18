"غُروس" توقّع 10 اتفاقيات جديدة لرعاية وكفالة الأيتام بـ9 مناطق

يذكر أن برامج مؤسسة "غُروس" الخيرية تأتي لكفالة وتمكين وتأهيل الأيتام؛ عملًا بوصية الواقف والوالد محمد إبراهيم السبيعي -رحمه الله- في الاهتمام باليتيم وتأدية واجباته وحقوقه؛ كونه، رحمه الله، نشأ يتيمًا، ويعرف حجم معاناة اليتيم، ومدى احتياجه للدعم والرعاية النفسية والاجتماعية، ومصداقًا لقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه، يعني السبابة والوسطى". "رواه البخاري".