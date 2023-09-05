"خيرية صعوبات التعلم" تناقش التعرف على المتعاملين وعلاقته بمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب

نظمت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم عبر برنامج الزووم محاضرة عن التعرف على المتعاملين وعلاقته بمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب، قدمها سليمان بن سامي العسافي، مستشار مالي ومحاسب قانوني.

وقد حظيت المحاضرة بتفاعل جميع منسوبي ومنسوبات الجمعية، نظراً لأهمية برامج وأنشطة الحوكمة التي تخص المركز الوطني، وفي نهاية المحاضرة تمت مناقشة استفسارات الحضور وتقديم التوضيحات والرد عليها وعمل توصيات تخدم المستفيدين من خدمات الجمعية.

وذكر رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان أنه إيماناً بخدمة الوطن وأبنائه في ظل الرعاية الكريمة لحكومتنا الرشيدة- رعاها الله تعالى- تعتبر الخدمة مطلباً أساسياً ووساماً لهذه الجمعية، ونعمل جميعاً لتحقيق طلباتهم وتطلعاتهم بإخلاص وجد وتشجيع مستمر للعمل الجاد بروح الفريق الواحد، بما يحقق تطبيق أفكار مبتكرة، والسعي في تنظيم وتنفيذ وتطوير العمل الخيري والإنساني، والاستدامة وتحقيق رؤية 2030 والأجر العظيم في الآخرة.

وأضاف "آل عثمان" أن الأشخاص ذوي صعوبات التعلم لديهم الكثير من القدرات والتطلعات؛ فيحق لهم بأن يشاركوا بفاعلية في التنمية المجتمعية وفق قدراتهم؛ لذا، لن نألو جهداً في سبيل توفير كافة المجالات للوصول للأهداف المنشودة في وطن طموح وعطاء مستمر.

واختتم "آل عثمان": نتقدم بالشكر والامتنان للمحاضر سليمان بن سامي العسافي والدكتور إبراهيم العامر، وجميع أعضاء الجمعية وداعميها المخلصين والمحبين للخير والعطاء بما يحقق الاستدامة والنفع لخدمة الدين الإسلامي الحنيف.