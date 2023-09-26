"تعليم عسير" تطلق فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 93

انطلقت فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الثالث والتسعين، الاثنين، تحت شعار "نحلم ونحقق"، والتي تستهدف أكثر من 255 ألف طالب وطالبة، يدرسون في 1250 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير.
يأتي ذلك بمشاركة أبناء الشهداء وجنودنا البواسل، والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس، والمجتمع المحلي وأولياء الأمور والأُسر.
وقدم مدير عام التعليم فهد عقالا، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله ورعاهما -، وأمير المنطقة بهذه المناسبة الغالية.
وقال "عقالا": إن القيادة الحكيمة ترسم مستقبلاً زاهرًا لشباب الوطن الذين هم عماده وأمل مستقبله، داعيًا لاستشعار المسؤولية لدى أبناء الوطن تجاه وطنهم.
ونوه إلى الدعم اللامحدود من أمير عسير، لبرامج ومناشط التعليم في المنطقة، وقيادات الوزارة، لافتًا إلى أن مناسبة اليوم الوطني، غالية على نفوسنا جميعًا، وذكرى عظيمة نستلهم معها البطولات والتضحيات لمؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وأبنائه المخلصين من بعده في بناء دولة عظيمة نفخر ونعتز بالانتماء لها.
وأضاف، أن الدور كبير جدًا على منسوبي التعليم، لترسيخ القيم الإسلامية الفاضلة الوسطية في نفوس الناشئة، وتعزيز قيم الانتماء لهذا الوطن والولاء لقادته، والاعتزاز بهويتنا الوطنية السعودية، والذب عن مكتسبات الوطن وتنميتها وتطويرها.
وأوضح "عقالا"، أن الاحتفالات تستمر حتى الخميس المقبل، وتشتمل على عدد من الأنشطة والبرامج أبرزها: القائد القدوة، ومنافسات رياضية، وفعاليات يشارك فيها أولياء الأمور والأُسر، ولوحات تعبر عن الوطن، ورسم وتلوين العلم السعودي، بالإضافة إلى فعاليات كشفية.