"تعليم عسير" تطلق فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 93

ونوه إلى الدعم اللامحدود من أمير عسير، لبرامج ومناشط التعليم في المنطقة، وقيادات الوزارة، لافتًا إلى أن مناسبة اليوم الوطني، غالية على نفوسنا جميعًا، وذكرى عظيمة نستلهم معها البطولات والتضحيات لمؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وأبنائه المخلصين من بعده في بناء دولة عظيمة نفخر ونعتز بالانتماء لها.