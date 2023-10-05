بعد توقُّف سنوات.. "جمعية التنمية" تعيد "ثلوثيات الأفلاج" بـ"تجربتي مع الحياة"

أعادت جمعيةُ تنمية الأفلاج برنامجَها "ثلوثيات الأفلاج"، والتي تنفّذها بمجالس الأحياء بالمحافظة، ببرنامج "تجربتي مع الحياة"، قدمها السفير السعودي السابق والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي سابقًا، الدكتور عبدالله القويز.
وفي التفاصيل: شهد اللقاءُ، الذي أقيم مساء الثلاثاء، في مجلس آل رشود؛ حضورَ عددٍ كبيرٍ من الأهالي؛ تحدّث خلاله "القويز" عن تجربته في الحياة خلال مسيرته العملية التي امتدَّت لعقود من الزمن.
وكانت جمعيةُ تنمية الأفلاج قد أطلقت برنامجَ "ثلوثيات الأفلاج" قبل سنوات، وتوقف بسبب جائحة كورونا، ونظرًا لرغبة المجتمع في إعادته استهلّت أول برامجه هذا الأسبوع، على أن تستكمل باقي الحلقات الأشهر القادمة.
ويتم خلال "ثلوثيات الأفلاج" استضافةُ شخصيات اجتماعية كل شهر في منزل أحد أهالي المحافظة؛ بهدف زيادة التواصل بين أهالي المحافظة، والاستفادة من خبرات الضيف وتجاربه الحياتية والعملية.