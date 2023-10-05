بعد توقُّف سنوات.. "جمعية التنمية" تعيد "ثلوثيات الأفلاج" بـ"تجربتي مع الحياة"

وكانت جمعيةُ تنمية الأفلاج قد أطلقت برنامجَ "ثلوثيات الأفلاج" قبل سنوات، وتوقف بسبب جائحة كورونا، ونظرًا لرغبة المجتمع في إعادته استهلّت أول برامجه هذا الأسبوع، على أن تستكمل باقي الحلقات الأشهر القادمة.