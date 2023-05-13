"معرض جدّة الدولي للفخامة" يختتم فعالياته في جدة وينتقل للرياض الأسبوع المقبل

اختتم معرض جدّة الدولي للفخامة فعالياته التسويقية والتثقيفية أمس، والذي نظمته اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية واستمر لمدة أربعة أيام بفندق هيلتون جدة.
وأتاح المعرض للزوار الاطّلاع على مجموعة واسعة من روائع مبتكرات المجوهرات التي أبدعتها دور المجوهرات من 15 دولة من جميع أنحاء العالم، مقدمًا أحدث العلامات التجارية وأجمل مجموعاتها من المجوهرات، بما في ذلك عدد كبير من أنقى الأحجار الكريمة وأنفسها، وكذلك اللؤلؤ، وقطع المجوهرات النادرة وذات الإصدار المحدود، والتي توفرت للشراء مباشرة في المعرض.
وصاحب المعرض تقديم ندوة تثقيفية مفتوحة أمام الجمهور ناقشت أحدث المواضيع في قطاع الرفاهية وآخر الاتجاهات في الابتكار وتصميم المجوهرات، وفنّ صناعة المجوهرات، واتجاهات الاستدامة، واختيار موردي الحجارة الكريمة.
وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للأسبوع السعودي الدولي للفخامة إبراهيم الزير: “بفضل التطوّر المتسارع والانتعاش الاقتصادي اللذين نشهدهما حالياً، تتّجه المملكة العربية السعودية بخطوات حثيثة إلى احتلال موقعها في مصاف أهمّ الأسواق في الشرق الأوسط، وخصوصاً في قطاع الرفاهية. ومع أسبوعي الرياض وجدّة الدوليين للفخامة، عملنا على إرساء جسر يصل بين أبرز دور المجوهرات وسوق الرفاهية المتنامي بشكل كبير، وذلك في توقيت مثالي بالتزامن مع موسم الأفراح، مشيراً إلى أن القطع والحجارة الكريمة المعروضة هي من الأنقى والأكثر ندرة في العالم، ولا شكّ لدينا بأنها سوف تذهل زائري المعرض وتحظى بإعجابهم.”
يذكر أن الأسبوع القادم، سيستقبل المعرض ذوّاق وخبراء المجوهرات في أسبوع الرياض الدولي للفخامة بفندق الفيصلية من 16 إلى 19 مايو.