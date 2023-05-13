"معرض جدّة الدولي للفخامة" يختتم فعالياته في جدة وينتقل للرياض الأسبوع المقبل

وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للأسبوع السعودي الدولي للفخامة إبراهيم الزير: “بفضل التطوّر المتسارع والانتعاش الاقتصادي اللذين نشهدهما حالياً، تتّجه المملكة العربية السعودية بخطوات حثيثة إلى احتلال موقعها في مصاف أهمّ الأسواق في الشرق الأوسط، وخصوصاً في قطاع الرفاهية. ومع أسبوعي الرياض وجدّة الدوليين للفخامة، عملنا على إرساء جسر يصل بين أبرز دور المجوهرات وسوق الرفاهية المتنامي بشكل كبير، وذلك في توقيت مثالي بالتزامن مع موسم الأفراح، مشيراً إلى أن القطع والحجارة الكريمة المعروضة هي من الأنقى والأكثر ندرة في العالم، ولا شكّ لدينا بأنها سوف تذهل زائري المعرض وتحظى بإعجابهم.”