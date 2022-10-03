"السديس" يعلن عن إنشاء مكتب "عطاء" لرعاية أبناء الشهداء

وقال "السديس"، خلال استقباله أبناء شهداء الواجب بمقر الرئاسة: مكتب "عطاء" الذي سيكون تابعًا لوكالة الشؤون الاجتماعية سيكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن تلمّس احتياجات أبناء الشهداء، وتلبية متطلباتهم، وبكل ما قد يحتاجه أبناء الشهداء، الذين وصفهم بأنهم أبناء الرئاسة العامة، وأبناء الوطن الذي يفخر بهم، وآباؤهم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم للدفاع عن الدين والوطن.