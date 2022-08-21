تشمل تهيئة 131 مدرسة.. استعدادات مبكرة للعام الدراسي الجديد بتعليم شرورة

كما استقبلت إدارة تعليم شرورة هذا الأسبوع “ 591" معلمًا ومعلمة من المرشحين و المرشحات للوظائف التعليمية هذا العام وأنهت كل إجراءات التعاقد من خلال تشكيل اللجان الإشرافية والتنظيمية وتواصل العلاقات العامة مع الفنادق لتقديم عروض وخصومات لخدمة المعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى توفير وسائل النقل من المطار لمقر المقابلات الشخصية والاستقبال بالمطار والترحيب بهم وتقديم الورود، كما حرصت إدارة تعليم شرورة على توفير خدمة الفحص الطبي بمقر المقابلات بالتعاون مع مستشفى شرورة العام، وذلك من أجل التسهيل على المعلمين والمعلمات وإنهاء كل المتطلبات باليوم نفسه.