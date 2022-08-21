تشمل تهيئة 131 مدرسة.. استعدادات مبكرة للعام الدراسي الجديد بتعليم شرورة

بدأت إدارة تعليم شرورة منذ وقت مبكر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 1444هـ من خلال الاجتماعات المتواصلة مع الإدارة والأقسام والمدارس وتوجيه فرق الصيانة والنظافة للمدارس والمباني التعليمية للتهيئة والتجهيز لتكون جاهزة مع بداية العام الدراسي.
وأكد مدير التعليم بشرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري حرص واهتمام وزارة التعليم للوقوف على جاهزية ونجاح برامج الاستعداد لبدء العام الدراسي بأعلى معايير الجودة والتميز حيث انطلقت فرق العمل بتعليم شرورة منذ وقت مبكر بعمليات الاستعداد والتهيئة من خلال الاجتماعات بالإدارات والأقسام ولجنة الاستعداد ومتابعة الاحتياج والزيارات الميدانية التفقدية وتوجيه فرق الصيانة والنظافة للمدارس وضخ الميزانية التشغيلية وسد العجز والاحتياج من الكتب والتجهيزات والبرامج التدريبية..
وأضاف "الأسمري" أن الاستعداد المبكر يُسهم في تحقيق بداية جادة لعام دراسي ناجح يحقق الطموحات والأهداف المنشودة ؛ متطلعين في الوقت ذاته أن يكون العام الدراسي القادم عامًا متميزًا وعلى مستويات عالية من الجاهزية بتعاون وتضافر جهود الجميع.
وكانت إدارة المباني قد دشنت خطة صيانة المباني التعليمية وصيانة أجهزة التكييف للمباني التعليمية للاستعداد للعام الدراسي وكذلك متابعة تأهيل وترميم المباني المدرسية.
فيما انتهى قسم التجهيزات المدرسية من تسليم عدد 21461 حقيبة دراسية من المقررات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وتجهيز مدارس الطفولة المبكرة بعدد 1793 صنفًا من أثاث رياض الأطفال، وتسديد العجز من الطاولات والكراسي في المدارس من خلال توفير عدد 450 طاولة وكرسي جديدة لضمان بداية دراسية مميزة ؛ بالإضافة إلى افتتاح عددٍ من المدارس في برنامج التربية الخاصة والتعليم المستمر..
كما استقبلت إدارة تعليم شرورة هذا الأسبوع “ 591" معلمًا ومعلمة من المرشحين و المرشحات للوظائف التعليمية هذا العام وأنهت كل إجراءات التعاقد من خلال تشكيل اللجان الإشرافية والتنظيمية وتواصل العلاقات العامة مع الفنادق لتقديم عروض وخصومات لخدمة المعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى توفير وسائل النقل من المطار لمقر المقابلات الشخصية والاستقبال بالمطار والترحيب بهم وتقديم الورود، كما حرصت إدارة تعليم شرورة على توفير خدمة الفحص الطبي بمقر المقابلات بالتعاون مع مستشفى شرورة العام، وذلك من أجل التسهيل على المعلمين والمعلمات وإنهاء كل المتطلبات باليوم نفسه.
وكذلك إنهاء تسجيل أكثر من 7000 طالب وطالبة بخدمة النقل المدرسي وجاهزية أكثر من 80 حافلة مدرسية لخدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات.