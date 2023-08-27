"الأرصاد" يوقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للمنطاد

وقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، بمقره في جدة، مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للمنطاد؛ وذلك بهدف ترسيخ مبدأ التعاون التكاملي بين الجانبين والاستفادة من الإمكانيات العلمية والفنية وتبادل المنفعة العامة، وإجراء وتعزيز الدراسات والبرامج التدريبية والبحث العلمي التطبيقي وخدمة المجتمع، وتحقيق التعاون بين الجانبين في المجالات البحثية والتقنية والتطويرية والاستشارات والدراسات الفنية.
ومثل المركز في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي الدكتور أيمن بن سالم غلام، ومن جانب الاتحاد السعودي للمنطاد عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المكلف حسين بن محمد مكّاوي.
وتشمل مجالات التعاون المتفق عليها في المذكرة عقد ورش عمل مشتركة بين الجانبين والتزويد بتقارير الرصد اليومية والإنذار المبكر والتقارير الدورية لأحوال الطقس والتعاون في مجالات التدريب والأبحاث والاستشارات ومشاركة آثار حالات الطقس المتطرفة والتعاون في النشاطات الإعلامية المجتمعية والتطوعية.