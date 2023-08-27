"الأرصاد" يوقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للمنطاد

وقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، بمقره في جدة، مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للمنطاد؛ وذلك بهدف ترسيخ مبدأ التعاون التكاملي بين الجانبين والاستفادة من الإمكانيات العلمية والفنية وتبادل المنفعة العامة، وإجراء وتعزيز الدراسات والبرامج التدريبية والبحث العلمي التطبيقي وخدمة المجتمع، وتحقيق التعاون بين الجانبين في المجالات البحثية والتقنية والتطويرية والاستشارات والدراسات الفنية.