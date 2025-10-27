تعزيزًا للوعي البيئي.. "بيئة رابغ" و"جامعة المؤسس" تنظمان مبادرة لتنظيف شاطئ الجامعة

في إطار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لرفع الوعي البيئي وتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية، نفذ مكتب الوزارة بمحافظة رابغ بالتعاون مع فرع جامعة الملك عبدالعزيز بالمحافظة، مبادرة بعنوان "تنظيف شاطئ جامعة الملك عبدالعزيز برابغ"، بمشاركة منسوبي المكتب، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة.
وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على نظافة البيئة الساحلية والحد من التلوث البحري، من خلال جمع وفرز المخلفات المنتشرة على الشاطئ، والتوعية بمخاطر النفايات البلاستيكية وأثرها على الكائنات البحرية والتوازن البيئي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج الوزارة لتحقيق التنمية البيئية المستدامة، وتعزيز مفهوم المسؤولية البيئية المشتركة بين الجهات الحكومية والجامعات والمؤسسات التعليمية، لترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة لدى أفراد المجتمع.
وأكد مدير مكتب الوزارة بمحافظة رابغ المهندس رده بن عبادل القارزي، أن مثل هذه المبادرات تُعد من المحاور الرئيسة في استراتيجية الوزارة لنشر الوعي البيئي وتشجيع الممارسات المستدامة، مشيرًا إلى حرص المكتب على مواصلة تنفيذ البرامج التطوعية والأنشطة التوعوية الهادفة.
وأضاف أن تعاون الجهات التعليمية مع الوزارة يعكس دورها الفاعل في غرس قيم المحافظة على البيئة لدى الطلبة، ويعزّز توجهات رؤية السعودية 2030 في تحقيق الاستدامة البيئية والتنمية المجتمعية.