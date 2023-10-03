تنظمه غرفة حفر الباطن.. انطلاق ملتقى الامتياز التجاري بالتعاون مع "منشآت"

شهد رئيس مجلس إدارة غرفة حفر الباطن سلمان العقيّل، في مقر الغرفة مساء اليوم، انطلاق ملتقى الامتياز التجاري الذي تنظمه غرفة حفر الباطن بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بمشاركة عدد من الشركات وصانعي العلامات التجارية والمستثمرين في القطاع ورواد ورائدات الأعمال.