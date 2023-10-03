تنظمه غرفة حفر الباطن.. انطلاق ملتقى الامتياز التجاري بالتعاون مع "منشآت"

شهد رئيس مجلس إدارة غرفة حفر الباطن سلمان العقيّل، في مقر الغرفة مساء اليوم، انطلاق ملتقى الامتياز التجاري الذي تنظمه غرفة حفر الباطن بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بمشاركة عدد من الشركات وصانعي العلامات التجارية والمستثمرين في القطاع ورواد ورائدات الأعمال.
ويشتمل الملتقى على معرض مصاحب وعدد من الورش والاستشارات تتحدث عن منافع الامتياز التجاري وتقييم الفرصة التجارية والتعريف بخدمات مركز الامتياز التجاري والجوانب القانونية للامتياز التجاري "الفرنشايز" ودورة تدريبية عن ريادة الأعمال.
وأوضح رئيس غرفة حفر الباطن سلمان العقيّل، بأن غرفة حفر الباطن تحرص على تقديم البرامج والأنشطة لرجال وسيدات الأعمال بالمحافظة وتذليل جميع العقبات أمام رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المهن في سبيل زيادة المعرفة وتطوير وتنمية الموارد الاقتصادية للمحافظة عبر البرامج المتنوعة التي تطوّر أعمالهم وتساعدهم في تجاوز كل التحديات التي تواجههم وتشجعهم على تبنّي ثقافة الإبداع والابتكار لتحقيق الريادة في مختلف المجالات في سبيل إبراز حفر الباطن اقتصادياً وجذب المستثمرين واستقطابهم وخلق فرص تجارية وفرص عمل وإثراء الحركة الاقتصادية بالمحافظة.
وشهد الملتقى إقبالاً كبيراً في يوم الانطلاق خاصة من رواد ورائدات الأعمال بمحافظة حفر الباطن.