"بيئة مكة" تُطمئن المستهلكين: منتجات سوق الخضار المركزي بجدة تحت رقابة مكثفة

أكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بإدارة أسواق النفع العام والمسالخ، أن المستهلك في سوق الخضار المركزي بمحافظة جدة لم يعد بحاجة للقلق بشأن جودة المنتجات الزراعية، بعد أن كثّفت الوزارة جهودها الرقابية والتفتيشية لضمان وصول الأغذية إلى المستهلكين آمنة وسليمة، وبما يتوافق مع أعلى المعايير الصحية والمواصفات المعتمدة.