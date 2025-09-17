"بيئة مكة" تُطمئن المستهلكين: منتجات سوق الخضار المركزي بجدة تحت رقابة مكثفة

أكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بإدارة أسواق النفع العام والمسالخ، أن المستهلك في سوق الخضار المركزي بمحافظة جدة لم يعد بحاجة للقلق بشأن جودة المنتجات الزراعية، بعد أن كثّفت الوزارة جهودها الرقابية والتفتيشية لضمان وصول الأغذية إلى المستهلكين آمنة وسليمة، وبما يتوافق مع أعلى المعايير الصحية والمواصفات المعتمدة.
حيث تواصل الفرق الميدانية تنفيذ جولات يومية شاملة، يتم من خلالها فحص المنتجات الزراعية بدقة، ومتابعة طرق العرض والتخزين، إضافة إلى رصد أي مخالفات قد تهدد سلامة الغذاء أو تؤثر على ثقة المستهلك.
وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها أوردته لـ "سبق"، أن هذه الجهود لا تقتصر على الجانب الرقابي فقط، بل تمتد لتشمل توعية الباعة والمزارعين بمتطلبات السلامة والجودة، وذلك في إطار خطة تطويرية تهدف إلى جعل السوق المركزي نموذجاً حديثاً يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة الأسواق، وحماية المستهلك، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الغذائي.
وأكدت أنه يمكن لمرتادي سوق جدة المركزي للخضار التسوق بطمأنينة، وهم على ثقة بأن منتجاتهم تخضع لرقابة دقيقة تضمن سلامتها وجودتها قبل وصولها إلى موائدهم.