"إبصار" تحتفي بتخريج أول دفعة من برنامج "مكين" للتدريب التقني للمكفوفين

في تجسيد عملي لرؤية المملكة نحو التمكين، احتفت جمعية إبصار الخيرية بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "مكين للتدريب التقني لذوي الإعاقة البصرية"، خلال حفل أقيم برعاية رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالله الخريجي، وبحضور الدكتور فهد بن علي العليان، رئيس مجموعة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في بنك الجزيرة، الشريك الرسمي للبرنامج.
وشهد البرنامج مسيرة تدريبية مكثفة استمرت 3 أشهر، بواقع 72 ساعة تدريبية حضورية، نفّذتها الجمعية لتأهيل المشاركين تقنيًّا ومهنيًّا.
وسلّم كل من "الخريجي" و"العليان" الشهادات المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للخريجين والخريجات، إلى جانب أجهزة لابتوب مقدّمة من "منصة إحسان"، كما جرى تكريم بنك الجزيرة والمدربين المشاركين، تقديرًا لإسهاماتهم في إنجاح المبادرة.
ويُعد البرنامج امتدادًا لجهود الجمعية في تطوير برامج تدريبية مستدامة، تُعزز دمج ذوي الإعاقة البصرية، واستقلاليتهم، وتدعم مستهدفات رؤية 2030، خاصة في ما يتعلق ببناء الشراكات بين القطاعين الربحي وغير الربحي.
وانطلق "مكين" عبر ثلاثة مستويات، بدأت بتأسيس مهارات الحاسب الآلي وقارئ الشاشة، ثم إتقان تطبيقات "مايكروسوفت أوفيس"، وصولًا إلى مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وكتابة المراسلات الرقمية.
وأشرف على تنفيذ التدريب نخبة من المدربين من ذوي الإعاقة البصرية أنفسهم، في تجربة ملهمة عكست روح التمكين، وأكدت سعي الجمعية لبناء مجتمع حيوي يتيح فرصًا متكافئة، ويدعم الدمج الكامل في التعليم والعمل والحياة الاجتماعية.