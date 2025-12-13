موروث الباحة يتألق في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بفنون جنوبية أصيلة

في حضور يعكس عمق الموروث الشعبي، تواصل منطقة الباحة مشاركتها المتميزة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، عبر عروض تراثية قدّمتها فرقة النجوم الشعبية، مجسِّدةً أصالة المنطقة وهويتها الثقافية، ومضيفةً أجواءً من البهجة والحماس لزوّار المهرجان.
وقدّمت الفرقة عددًا من الفنون الجنوبية الشهيرة، أبرزها العرضة الجنوبية والمسحباني، إلى جانب ألوان تراثية أخرى، عكست تاريخ الباحة وثراء فنونها الشعبية، وأسهمت في إثراء التجربة الثقافية للمهرجان.
وحظيت مشاركة الباحة بإعجاب واسع من روّاد المهرجان، لما تضمّنته من تنوّع ثقافي وفني، شمل الفنون الجبلية الجنوبية، والأزياء التقليدية ذات النقوش والزخارف المميزة، إضافة إلى الشعر الشعبي والألعاب التراثية التي تعبّر عن أصالة الحياة في القرى والجبال.
وفي هذا السياق، أوضح محمد العارف، منظّم مشاركة قرية ذي عين ضمن وفد الباحة، أن هذا الظهور يأتي امتدادًا لجهود المنطقة في إبراز هويتها التراثية. وقال: "نحرص في الباحة على أن يكون حضورنا في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حضورًا مشرّفًا يعكس تاريخ المنطقة وموروثها الغني، وتُعد فرقة النجوم الشعبية من أبرز الفرق التي تقدّم الفنون الجنوبية الأصيلة، سواء في العرضة أو المسحباني أو غيرها من الألوان التي تحمل روح الباحة وخصوصيتها الثقافية".
وأضاف "العارف" أن المشاركة لا تقتصر على تقديم العروض الفنية فقط، بل تعبّر عن ارتباط حقيقي بالتراث وحرص على نقله للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن الإشادات التي حظيت بها المشاركة هذا العام تعزّز التوجّه نحو تطوير المشاركات المستقبلية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 في دعم الثقافة والتراث.
واختتم بالتأكيد على أن مشاركة قرية ذي عين التاريخية أضفت بُعدًا ثقافيًا وحضاريًا مهمًا، وأسهمت في تعزيز حضور الباحة، لتبقى من أكثر المناطق تميّزًا وإثراءً في هذا الحدث الوطني الذي يحمل اسم مؤسس المملكة، الملك عبدالعزيز – رحمه الله.