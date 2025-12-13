موروث الباحة يتألق في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بفنون جنوبية أصيلة

وفي هذا السياق، أوضح محمد العارف، منظّم مشاركة قرية ذي عين ضمن وفد الباحة، أن هذا الظهور يأتي امتدادًا لجهود المنطقة في إبراز هويتها التراثية. وقال: "نحرص في الباحة على أن يكون حضورنا في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حضورًا مشرّفًا يعكس تاريخ المنطقة وموروثها الغني، وتُعد فرقة النجوم الشعبية من أبرز الفرق التي تقدّم الفنون الجنوبية الأصيلة، سواء في العرضة أو المسحباني أو غيرها من الألوان التي تحمل روح الباحة وخصوصيتها الثقافية".