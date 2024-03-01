"تجمع الرياض الثالث" ينظّم دورة المحاكاة لأساسيات الحالات الطارئة بمستشفى عفيف

وأضاف تجمع الرياض الصحي الثالث: أنَّ الدورة تأتي ضمن خطط إدارة التحول الصحي لرفع جودة وكفاءة الخدمة الصحية للمستفيدين، مضيفًا أن هذه الدورة المنعقدة هي من ضمن خطة مجدولة لإقامة البرامج التدريبيّة في أقسام الطوارئ بالتجمع، وسوف يستفيد منها الكادر الطبيّ؛ لزيادة خبرته في التعامل مع الحالات الحرجة لجميع الأعمار؛ مما يعطي فرصة للارتقاء بالأداء الصحي للأطباء، والوصول إلى المستوى الاحترافي.