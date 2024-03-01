"تجمع الرياض الثالث" ينظّم دورة المحاكاة لأساسيات الحالات الطارئة بمستشفى عفيف

نفّذت إدارةُ التحول الصحي بتجمع الرياض الصحي الثالث، ممثلةً في مسار الطوارئ؛ "دورةَ المحاكاة لأساسيات العمليات الطارئة" التي تُعدُّ الثانية على مستوى التجمع، والمنعقدة في مستشفى عفيف العام.
وكشف التجمع أن هذه الدورة استهدفت 12 طبيبًا متدربًا، من أقسام الإسعاف والطوارئ والجراحة العامة؛ حيث تمّ تسليط الضوء في هذه الدورة على التدريب بالمحاكاة على أساسيات الحالات الطارئة؛ كـ"التنبيب والأشعة الصوتية، وخياطة الجروح، والقسطرة المركزية"، وطرق التعامل مع الحالات الحرجة المتقدمة.
وأضاف تجمع الرياض الصحي الثالث: أنَّ الدورة تأتي ضمن خطط إدارة التحول الصحي لرفع جودة وكفاءة الخدمة الصحية للمستفيدين، مضيفًا أن هذه الدورة المنعقدة هي من ضمن خطة مجدولة لإقامة البرامج التدريبيّة في أقسام الطوارئ بالتجمع، وسوف يستفيد منها الكادر الطبيّ؛ لزيادة خبرته في التعامل مع الحالات الحرجة لجميع الأعمار؛ مما يعطي فرصة للارتقاء بالأداء الصحي للأطباء، والوصول إلى المستوى الاحترافي.