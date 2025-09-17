نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لفوزه بجائزة "أداء الصحة" في نسختها السابعة

كرم الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، تجمع تبوك الصحي بعد فوزه بجائزة "أداء الصحة" في عدد من مسارات الجائزة بنسختها السابعة لعام 2025. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي الدكتور فارس بن عايض الهمزاني، يرافقه عدد من قيادات التجمع الصحي بالمنطقة.
وفي مستهل الاستقبال، قدّم نائب أمير المنطقة التهنئة لكافة العاملين في التجمع على جهودهم التي أثمرت عن تحقيق مراكز متقدمة في عدة مسارات، حيث حصد تجمع تبوك الصحي المركز الأول في مسار إنقاذ الأرواح، والمركز الثاني في مسار تحسين خدمات الرعاية الأولية، والمركز الثالث في مسار تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض مثل الإقلاع عن التبغ.
وأكد سموه أن هذه الإنجازات تعكس تميز القطاع الصحي في المنطقة وكفاءة الكوادر الطبية والإدارية العاملة فيه، إضافة إلى التميز المستمر في تقديم الخدمات الصحية، في ظل متابعة وحرص وتوجيهات سمو أمير المنطقة. كما نوّه بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – للقطاع الصحي في المملكة، مثمنًا الجهود التي يبذلها تجمع تبوك الصحي ومنسوبوه في تقديم خدمات متقدمة تسهم في تعزيز جودة الحياة بالمنطقة، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاحات والتميز في المستقبل.
من جهته، قدّم الدكتور الهمزاني باسمه وباسم منسوبي التجمع الصحي بالمنطقة الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه على الدعم المتواصل الذي يحظى به القطاع الصحي في المنطقة، وما يقدمانه من حث وتشجيع دائمين للارتقاء بالخدمات الصحية إلى أعلى المستويات.