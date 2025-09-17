نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لفوزه بجائزة "أداء الصحة" في نسختها السابعة

وأكد سموه أن هذه الإنجازات تعكس تميز القطاع الصحي في المنطقة وكفاءة الكوادر الطبية والإدارية العاملة فيه، إضافة إلى التميز المستمر في تقديم الخدمات الصحية، في ظل متابعة وحرص وتوجيهات سمو أمير المنطقة. كما نوّه بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – للقطاع الصحي في المملكة، مثمنًا الجهود التي يبذلها تجمع تبوك الصحي ومنسوبوه في تقديم خدمات متقدمة تسهم في تعزيز جودة الحياة بالمنطقة، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاحات والتميز في المستقبل.