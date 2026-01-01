"وقاء" مكة يكثّف جهوده لرفع مستوى الوعي بالأمراض الحيوانية ذات الأولوية بالمنطقة

نظّم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة ورشة عمل توعوية حول الأمراض الحيوانية ذات الأولوية، ضمن برنامج "مِشراق" للتوعية بمفاهيم الصحة الحيوانية، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين ومربي الثروة الحيوانية، وذلك في مقر غرفة جدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي وحماية الثروة الحيوانية والصحة العامة.
وتناولت الورشة أبرز الأمراض الحيوانية ذات الأولوية، وطرق الوقاية منها، وأساليب التشخيص المبكر، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات العلمية في مكافحتها، فيما تضمن البرنامج نقاشات تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين، والإجابة عن استفسارات المربين، إضافة إلى عرض الأنظمة الرقمية المعتمدة لدى مركز "وقاء" لاستقبال الطلبات والبلاغات لخدمة المستفيدين.
ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن جهود مركز "وقاء" المستمرة لتعزيز الوعي ورفع مستوى المعرفة لدى مربي الثروة الحيوانية حول مخاطر الأمراض الحيوانية وسبل الوقاية منها، بما يدعم الأمن الغذائي ويضمن استدامة القطاع الزراعي في المملكة.
وكان فرع المركز بمنطقة مكة المكرمة، في إطار التوعية بالأمراض الحيوانية ذات الأولوية، قد أقام أيضًا ورش عمل توعوية نفذها مختصو مكاتب المركز في العاصمة المقدسة ومحافظات الطائف والقنفذة والخرمة، بحضور المربين والمهتمين في تلك المحافظات، لتعزيز المعرفة والحد من مخاطر الصحة الحيوانية.