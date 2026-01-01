"وقاء" مكة يكثّف جهوده لرفع مستوى الوعي بالأمراض الحيوانية ذات الأولوية بالمنطقة

وتناولت الورشة أبرز الأمراض الحيوانية ذات الأولوية، وطرق الوقاية منها، وأساليب التشخيص المبكر، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات العلمية في مكافحتها، فيما تضمن البرنامج نقاشات تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين، والإجابة عن استفسارات المربين، إضافة إلى عرض الأنظمة الرقمية المعتمدة لدى مركز "وقاء" لاستقبال الطلبات والبلاغات لخدمة المستفيدين.