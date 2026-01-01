مدير عام "بيئة مكة" يدشّن حملة الامتثال لأنظمة الصيد البحري

وأكد المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس أن إطلاق الحملة يأتي ضمن منظومة متكاملة من البرامج الرقابية والتوعوية التي ينفذها الفرع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن الالتزام بأنظمة الصيد البحري لا يحقق حماية البيئة البحرية فحسب، بل يسهم كذلك في دعم الصيادين النظاميين، وتحسين جودة المنتج السمكي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، والمحافظة على الموارد البحرية كأحد روافد التنمية المستدامة في المنطقة.