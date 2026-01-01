مدير عام "بيئة مكة" يدشّن حملة الامتثال لأنظمة الصيد البحري

دشّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، اليوم الخميس، حملة "الامتثال لأنظمة الصيد البحري"، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم أنشطة الصيد، وحماية الثروة السمكية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة ورؤية المملكة 2030.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى الصيادين والعاملين في قطاع الصيد البحري بأهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة، والحد من الممارسات المخالفة التي تؤثر سلبًا على المخزون السمكي والتوازن البيئي البحري. كما تسعى إلى ترسيخ مفهوم الصيد المسؤول، من خلال الالتزام بالمواسم المسموح بها، وأحجام وأعداد المصيد النظامية، واستخدام أدوات الصيد المعتمدة.
وتتضمن الحملة تنفيذ حزمة من المبادرات التوعوية والميدانية، تشمل تنظيم لقاءات إرشادية للصيادين، وتوزيع مواد توعوية، وتنفيذ جولات رقابية على مواقع الصيد ومنافذ بيع المنتجات البحرية، إلى جانب التعريف بالعقوبات المترتبة على المخالفات، وآليات الإبلاغ عن الممارسات غير النظامية، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال وتعزيز الرقابة المجتمعية.
وأكد المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس أن إطلاق الحملة يأتي ضمن منظومة متكاملة من البرامج الرقابية والتوعوية التي ينفذها الفرع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن الالتزام بأنظمة الصيد البحري لا يحقق حماية البيئة البحرية فحسب، بل يسهم كذلك في دعم الصيادين النظاميين، وتحسين جودة المنتج السمكي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، والمحافظة على الموارد البحرية كأحد روافد التنمية المستدامة في المنطقة.